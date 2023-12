Contraint de recruter afin de faire face à un mois de janvier qui s'annonce crucial, le Racing Club de Lens serait sur la piste d'un joueur évoluant en MLS.

Mercato RC Lens : Alvaro Barreal dans le viseurs des Lensois

A Lens, l'heure est à l'urgence. Franck Haise fera face à de nombreuses absences, au total sept, dans son effectif au mois de janvier. Au poste de piston, le technicien français manquera notamment d'options dans un contexte où Massadio Haïdara devrait rejoindre le Mali pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Dans le même temps, Faitout Maouassa alors que Deiver Machado est blessé et indisponible jusqu'en février 2024. Ce qui oblige la direction lensoise à aller à la quête de renforts sur le marché cet hiver. En ce sens, une piste mènerait en MLS, plus précisément à Cincinnati. D'après les informations de TMW, il s'agit d'Alvaro Barreal, qui serait une option pour pallier les absences attendues.

Alvaro Barreal, une piste à 5M€

Âgé de 23 ans, Alvaro Barreal est au FC Cincinnati depuis septembre 2020. Après quatre ans passés en MLS, l'Argentin pourrait rejoindre la Ligue 1 française cet hiver. Il serait d'ailleurs une priorité pour le RC Lens. Le club du nord de France est un habitué des coups réalisés sur le marché américain. En 2021, Joseph Oughourlian avait déjà réussi à attirer le Polonais Przemysław Frankowski, arrivé du Chicago Fire. A sa suite, Adam Buksa a rejoint les Sang et Or en provenance des New England Revolution en 2022. Barreal pourrait donc être le troisième à suivre la marche et dès cet hiver.

L'Argentin de 23 ans est encore lié au FC Cincinnati jusqu'en décembre 2024, après avoir prolongé en janvier dernier. Mais pour le déloger du championnat américain, la direction du RC Lens devra débourser au moins cinq millions d'euros, soit la valeur marchande actuelle d'Alvaro Barreal.