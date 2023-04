Publié par Dylan le 22 avril 2023 à 10:55

L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a enregistré un retour précieux à la pointe de l'attaque avant d'affronter l'AS Monaco.

C'est une étape importante dans la fin de saison du RC Lens. La réception de l'AS Monaco, quatrième et principal poursuivant des Sang-et-Or en Ligue 1, arrive ce samedi à 21h. L'occasion pour le Racing de prendre 5 points d'avance, après une défaite logique à Paris (1-3) la semaine passée. En marge de ce rendez-vous, Franck Haise, l'entraîneur du club artésien sait qu'il devra faire avec quelques pépins.

Parmi eux, la suspension de Salis Abdul Samed qui sera indisponible pour trois rencontres. Le milieu ghanéen pourrait laisser sa place à Jean Onana au sein du onze de départ lensois. Mais fort heureusement, le malheur touche aussi l'adversaire. L'AS Monaco doit également composer sans Breel Embolo, principal atout offensif du club du Rocher en compagnie de Wissam Ben Yedder.

Franck Haise soulagé par le retour d'Adam Buksa au RC Lens

Malgré l'absence préjudiciable de Salis Abdul Samed, le RC Lens peut noter une excellente nouvelle : le retour d'Adam Buksa. L'attaquant polonais n'avait disputé que 59 minutes avec les Sang-et-Or en raison d'une blessure aux ligaments de la cheville. Son nom figure dans le groupe lensois pour la réception de l'AS Monaco, au plus grand bonheur des supporters artésiens.

Franck Haise n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir compter sur son joueur en fin de saison : « C’est un profil différent de ceux de Loïs et Wesley (Openda et Saïd) et un joueur de haut niveau, qui connaît le très haut niveau. Sur ses points forts, il sera capable de nous apporter d’ici la fin de saison » a-t-il commenté à travers des propos rapportés par La Voix des Sports. En attendant de retrouver la Ligue 1, Adam Buksa fait ses armes avec l'équipe réserve.