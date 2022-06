Stade Rennais Mercato : Le SRFC active une piste défensive en Turquie

Publié par Dylan le 03 juin 2022 à 18:59

Stade Rennais Mercato : Après Jason Denayer, le SRFC s'attaque à un défenseur d'un grand club de Turquie pour pallier l'éventuel départ de Nayef Aguerd.

Stade Rennais Mercato : Kim Min-Jae est suivi par le SRFC

Alors que Jason Denayer serait proche de rejoindre le SRFC, une autre piste défensive a été activée en Turquie. Selon les informations du journaliste turc Sercan Hamzaoglu, c'est le défenseur central sud-coréen Kim Min-Jae (25 ans) qui serait pisté. Le Stade Rennais veut trouver un futur remplaçant à Nayef Aguerd, tout proche d'un départ en direction de West Ham, et se serait également penché sur son cas.

Arrivé cette saison du côté de Fenerbahçe, Kim Min-Jae a pu réaliser sa première expérience en Europe, lui qui avait joué jusqu'ici dans plusieurs clubs des grands championnats d'Asie (Jeonbuk Motors, Beijing Guoan). Et le joueur a plutôt convaincu à Istanbul, où il a disputé 32 des 34 rencontres de Süper Lig avec Fenerbahçe. Le grand rival du Besiktas JK et de Galatasaray a terminé cette saison à la deuxième place, juste derrière le surprenant Trabzonspor.

Stade Rennais Mercato : Fenerbahçe veut conserver Kim Min-Jae

La tâche sera ardue pour recruter l'international sud-coréen, qui a également joué 16 matches comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. En effet, le SRFC devrait se heurter à un premier refus de la part des dirigeants turcs, qui souhaitent conserver un an de plus leur nouvelle star en défense. Néanmoins, Kim Min-Jae pourrait être tenté de relever un nouveau challenge en Europe, qui plus est dans des ligues jugées plus prestigieuses que la Süper Lig.

Le Stade Rennais serait une première option pour lui, mais deux autres clubs ont coché son nom en vue du mercato estival. Selon les informations de Sercan Hamzaoglu, Everton et Napoli auraient été séduits par la première saison du sud-coréen en Europe. Deux destinations très alléchantes qui pourraient également faire de l'oeil à Kim Min-Jae, et ruiner toutes les chances du SRFC dans ce dossier. Le joueur de 25 ans n'a pas encore pris sa décision concernant son avenir mais ne devrait pas tarder à la divulguer au grand jour.