PSG Mercato : Après Mbappé, un accord intéressant tombe au Paris SG

03 juin 2022

PSG Mercato : Après avoir enregistré la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris SG se prépare à de profonds changements dans l'effectif cet été.

PSG Mercato : Le Paris SG prépare un énorme coup de balai en interne

Si Luis Campos est attendu pour prendre la place de Leonardo à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain, le club de la capitale voudrait se séparer de plusieurs joueurs cet été. Dans cette optique, Antero Henrique pourrait faire son grand retour au sein de l’organigramme du club pour s’occuper des ventes, un domaine qu’il semble bien maîtriser.

Et d’après les renseignements divulgués récemment par le quotidien Le Parisien, ce sont au total dix éléments encore sous contrat qui devraient être placés sur le marché cet été. Ainsi, Sergio Rico, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Julian Draxler et Mauro Icardi pourraient changer d’air. Et cela tombe bien pour l’un d’entre eux qui disposeraient d’ores et déjà d’un accord pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Ander Herrera proche d’un retour à l’Athletic Bilbao

En effet, la Cadena SER révèle ce vendredi que le milieu de terrain espagnol Ander Herrera s’apprête à quitter le Paris Saint-Germain. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024, l’ancien joueur de Manchester United aurait donné son accord à l’un des candidats à la présidence de l’Athletic Bilbao, où il a joué de 2011 à 2014, pour un retour cet été.

« Candidat à la présidence de l’Athletic Bilbao, Inaki Arechabaleta aurait le nom d’Ander Herrera dans ses petits papiers, en faisant même un argument électoral (…) Arechabaleta a obtenu son accord et a l’intention en cas d’élection à la présidence qu’il revienne dans l’équipe rojiblanco la saison prochaine », explique le média ibérique. Arrivé librement en juillet 2019 en provenance de Manchester United, Ander Herrera pourrait permettre au Paris SG d’empocher entre 10 et 15 millions d’euros.