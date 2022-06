OM Mercato : Clap de fin sur une piste pour remplacer Kamara

Publié par ALEXIS le 04 juin 2022 à 12:42

OM Mercato : L’offre de l’Olympique de Marseille pour recruter Jordan Veretout à l’AS Rome a été dévoilée. Elle est jugée largement insuffisante.

OM Mercato : 8 M€ proposé par Longoria pour Veretout

Pour remplacer Boubacar Kamara, parti librement à Aston Villa, l’ OM a visé Jordan Veretout. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à convaincre le club de Serie A sur l’indemnité de transfert du milieu de terrain. En fait, l’offre du club phocéen est estimée à la moitié du prix fixé pour l’ancien joueur du FC Nantes et de l’ ASSE. D'après les informations de Il Messaggero, l’ OM a proposé 8 M€ à l’AS Rome pour s’attacher les services de Jordan Veretout. Or, La Louve réclame au moins 15 M€ pour laisser partir le joueur recruté à 17,5 M€ à la Fiorentina, en septembre 2020. Finalement, Pablo Longoria a décidé d’abandonner cette piste onéreuse pour ses finances. En effet, la gestion des Phocéens est surveillée de près par la DNCG et le club provençal ne peut pas se permettre des folies sur le marché des transferts cet été.

Naples et Newcastle prennent le relais de Marseille

La valeur marchande du joueur courtisé par l’ OM est estimée à 22 M€ et il est sous contrat pour deux saisons encore, soit jusqu’en juin 2024. Jordan Veretout est un joueur sur qui José Mourinho s’est appuyé la saison dernière, tant en championnat qu’en coupe d’Europe. Il a disputé 50 matchs, dont 36 en Serie A (26 titularisations) et 10 en Conference League. Il a inscrit 4 buts et délivré 10 passes décisives et sa saison a été couronnée par le sacre en Ligue Europa Conférence. Grâce à sa régularité et à ses performances, le natif d’Ancenis a séduit des deux grosses pointures européennes. En Italie, il est sur les tablettes du SSC Naples, et en Premier League, il est dans les plans de Newcastle United pour cet été. Ces deux clubs ont naturellement pris le relais après le retrait de l' OM.