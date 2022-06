OL Mercato : Un prétendant lâche prise pour Thiago Mendes

Publié par Ange A. le 05 juin 2022 à 06:25

OL Mercato : À un an de l’expiration de son contrat à Lyon, Thiago Mendes aurait été lâché par l’un de ses vieux prétendants.

OL Mercato : Thiago Mendes vers la sortie cet été ?

L’Olympique Lyonnais entend réaliser certaines ventes cet été pour renflouer ses caisses. L’ OL pourrait notamment empocher gros en cas de vente de Lucas Paqueta, Moussa Dembélé ou Houssem Aouar. Lyon ne serait pas aussi contre le départ d’autres éléments à condition de recevoir des propositions intéressantes. Cela sera notamment le cas avec Thiago Mendes. Il ne reste plus qu’un an de contrat au milieu de terrain reconverti défenseur central cette saison par Peter Bosz. Pour ne pas le laisser partir libre dans un an, le club rhodanien n’exclut donc pas de le vendre cet été. Longtemps évoqué, un retour au bercail n’aura pas lieu pour le milieu de 30 ans.

Flamengo jette l’éponge pour Mendes

Prétendant de longue date de Thiago Mendes, le CR Flamengo aurait renoncé à recruter le milieu de l’Olympique Lyonnais. Le journal brésilien O Dia assure que le club brésilien ne compte plus revenir à la charge pour s’attacher les services de l’ancien Lillois. La source locale assure que le club carioca aurait été refroidi par les refus de l’ OL de ces derniers mois.

Le journaliste brésilien Leonardo José révélait notamment que Flamengo ne comptait débourser que 6 millions d’euros pour le transfert de Mendes. Un montant loin de faire les affaires de Lyon. Le club de Jean-Michel Aulas avait dépensé 22 millions d’euros en 2019 pour s’attacher les services du milieu en provenance de Lille. Depuis, sa valeur marchande a chuté à 9 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant qui pourrait convaincre les Gones de lâcher leur milieu défensif. Comme Flamengo, les Anglais de West Ham seraient également séduits par le profil du milieu lyonnais. Le club rhodanien espère sans doute une meilleure offre des Hammers, 7es de Premier League la saison dernière.