RC Lens Mercato : Un crack lensois recalé par un cador anglais ?

06 juin 2022

RC Lens Mercato : Courtisé par un cador de Premier League, Cheick Doucouré pourrait ne pas finalement rejoindre ce prétendant cet été.

RC Lens Mercato : Un coup dur en vue pour Cheick Doucouré

Une fois de plus, le Racing Club de Lens était proche de décrocher une place en Coupe d’Europe. Cette année, le RC Lens n’a terminé qu’à la 7e place de Ligue 1. Après ce nouvel exercice satisfaisant, le club nordiste s’apprête à vivre un mercato estival particulièrement agité. Son capitaine Seko Fofana fait notamment partie des joueurs du championnat les plus courtisés. En quête d’un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain aurait coché le nom du milieu lensois. Comme l’Ivoirien, Jonathan Clauss pourrait aussi faire l’objet d’un transfert. Outre ces deux cadres de l’effectif de Franck Haise, Cheick Doucouré pourrait aussi quitter Lens cet été. Mais le jeune milieu des Sang et or ne devrait pas rejoindre Arsenal.

Doucouré un simple plan B pour Arsenal ?

Si The Mirror assure que les Gunners ont coché le nom du jeune milieu du Racing Club de Lens, ils n’en feraient pas leur priorité. Le club nord-londonien privilégierait un profil qui connaît déjà la Premier League. Dans ce sens, Arsenal ferait d’un autre Malien sa priorité. Les Gunners miseraient davantage sur Yves Bissouma au milieu de terrain. Sociétaire de Brighton & Hove, l’ancien milieu du Lille OSC évolue en Angleterre depuis quatre saisons. L’objectif pour Mikel Arteta est de trouver un remplaçant à Thomas Partey. Le milieu ghanéen recruté en provenance de l’Atlético Madrid ne donnerait pas satisfaction au technicien espagnol. À tel point qu’il pourrait quitter l’Emirates Stadium après deux saisons.

Intéressé par Bissouma, Arsenal ne pourrait se rabattre sur Cheick Doucouré qu’en cas d’échec sur le joueur de Brighton. La piste menant au milieu du RC Lens est moins onéreuse par rapport à Bissouma.