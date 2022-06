PSG Mercato : Après Kimpembe, un titi lâche un message à Campos

Publié par Ange A. le 06 juin 2022 à 09:15

PSG Mercato : À l’image de Presnel Kimpembé, un autre jeune issu du centre de formation de Paris a lâché des indices sur son avenir.

PSG Mercato : Un titi dévoile ses ambitions avec Paris

Présent en conférence de presse ce dimanche, Presnel Kimpembe a envoyé un message à sa direction. Le défenseur central du Paris Saint-Germain s’est exprimé au moment où les spéculations vont bon train au sujet de son avenir. Attaché au PSG, il entend discuter « assez rapidement » avec la future direction sportive du club. Leonardo sur le départ, Luis Campos est présenté comme le futur directeur sportif de Paris. Grand fan du champion du monde tricolore, El Chadaille Bitshiabu s’est également exprimé au sujet de son avenir dans les colonnes du journal Le Parisien. En manque de temps chez les pros, le jeune défenseur serait pisté par des écuries de Bundesliga.

Pas de départ pour Bitshiabu cet été ?

Mais le défenseur central de 17 ans n’envisage pas un départ du Paris Saint-Germain. Récent vainqueur de l’Euro U17, El Chadaille Bitshiabu espère désormais engranger du temps de jeu en club. Mais il est conscient qu’il devra encore prendre son mal en patience, tant la concurrence est rude chez les Rouge et bleu. « Je n’ai qu’une hâte, c’est de reprendre, j’ai envie de disputer le plus de matches possibles avec le PSG. Je me sens prêt. J’ai envie de jouer. Mais c’est au fur et à mesure qu’on fait son trou, qu’on se fait une place. On verra comment ça va se passer », a expliqué le titi.

El Chadaille Bitshiabu a effectué ses débuts chez les seniors cette saison sous les ordres de Mauricio Pochettino. Il n’a disputé que trois bouts de matchs (42 minutes). Il est encore sous contrat jusqu’en 2024. Son avenir dépendra sans doute de Luis Campos. Le futur directeur sportif parisien doit en effet trancher pour la succession de Mauricio Pochettino, sur le départ à un an de la fin de son contrat.