Stade Rennais Mercato : Succession Aguerd, Nice écoeure le SRFC !

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2022 à 14:23

Stade Rennais Mercato : À la recherche d’un défenseur central pour remplacer Nayef Aguerd, le SRFC serait mis en difficulté par l’OGC Nice sur un gros coup.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC sur un indésirable du Barça

Titulaire intraitable en défense centrale, Nayef Aguerd s’apprête à quitter le Stade Rennais. D’après les renseignements divulgués par le journaliste italien Fabrizio Romano, West Ham serait très proche d'un accord avec le club breton pour le transfert du défenseur international marocain de 26 ans. Pour remplacer le compatriote d’Achraf Hakimi du PSG, le SRFC aurait fait de Samuel Umtiti l’une de ses cibles du prochain mercato estival. Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2026, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne devrait pas s’éterniser au FC Barcelone.

Pas vraiment dans les plans de Xavi Hernandez, l’international français fait partie des joueurs dont le club catalan veut se débarrasser cet été afin de renflouer les caisses. Et cela tombe bien puisque d’après les informations du quotidien Sport, le Champion du monde 2018 serait sur les tablettes du SRFC. Le club breton aimerait en effet faire venir le natif de Yaoundé pour combler le vide que va laisser le transfert de Nayef Aguerd. Cependant, le Stade Rennais n’est pas seul sur ce coup et un autre club français, l’OGC Nice, pourrait bien rafler la mise dans ce dossier.

Stade Rennais Mercato : L’OGC Nice proche d’un accord pour Umtiti ?

Outre le Stade Rennais, l’OGC Nice et Montpellier HSC seraient également positionnés pour récupérer Samuel Umtiti cet été. Mais dans la course à la signature de l’ancien coéquipier de Lionel Messi, les Aiglons représenteraient la meilleure option aux yeux du Barça et du joueur lui-même. D’ailleurs, le journal catalan Sport précise que le club niçois aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le vice-champion de Liga pour résilier le contrat de Samuel Umtiti et lui proposerait dans la foulée un bail avec un salaire fixe plus des variables liées à ses performances.

L’état de forme et la condition physique du joueur sont les principales préoccupations du dossier, mais l’affaire pourrait se décanter prochainement. À la recherche d’un successeur à Nayef Aguerd, le SRFC pourrait donc voir la piste Umtiti lui filer sous le nez.