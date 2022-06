PSG Mercato : Le Qatar lâche une bombe pour Zidane et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2022 à 15:23

PSG Mercato : Malgré toutes les rumeurs pessimistes, Zinedine Zidane va-t-il finir par accepter l’offre du Paris SG ? Une grosse annonce est venue du Qatar.

PSG Mercato : Le Qatar croit toujours à l’arrivée de Zidane

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Zinedine Zidane est régulièrement associé au Paris Saint-Germain depuis des mois. Si la tendance de ces derniers jours évoque un Zizou plus intéressé par la place de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France plutôt qu’une arrivée au Paris SG, le célèbre journaliste Mohammed Al-Kaabi a lâché une bombe ce lundi.

En effet, l’Insider Qatari, qui avait annoncé les signatures de Lionel Messi et Sergio Ramos, assure que les discussions se poursuivent bel et bien entre l’émir du Qatar et Zidane. Ne voulant pas de Mauricio Pochettino la saison prochaine, le propriétaire du club de la capitale continuerait son forcing auprès du Marseillais de 49 ans afin de le convaincre de venir prendre en main l’équipe parisienne.

« Malgré les nombreux noms associés au PSG pour le poste d'entraîneur, je vois encore ce poste pour Zidane », a lâché le journaliste de BeIN Sports sur Twitter. Une tendance confirmée en Espagne.

PSG Mercato : Les RDV se multiplient entre l’émir et Zidane

En effet, selon les toutes dernières indiscrétions lâchées par le Mundo Deportivo, Zinedine Zidane devrait une nouvelle fois rencontrer les hauts dignitaires du Paris Saint-Germain. Après leur premier entretien de Paris au cours duquel l’émir Tamim bin Hamad Al Thani avait en personne discuté avec le champion du monde 1998 et proposé un salaire de 25 millions d’euros par saison, les deux parties devraient à nouveau se rencontre ce mardi, à Doha, selon le média espagnol. Reste maintenant à savoir si le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire des Rouge et Bleu, parviendra à arracher un accord à Zizou.

Affaire à suivre donc…