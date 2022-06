PSG Mercato : Flash ! Le Paris SG proche d’un accord avec Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2022 à 19:27

PSG Mercato : Tout doucement, le Paris SG se rapproche du gros coup Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur du Real Madrid pourrait bien débarquer cet été.

PSG Mercato : Le Qatar accepte la condition de Zinedine Zidane !

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain a été associé à plusieurs entraîneurs pour la succession de Mauricio Pochettino. Si le futur remplaçant de Leonardo, Luis Campos, avait coché les noms de Ruben Amorim (Sporting Portugal), Sergio Conceiçao (FC Porto) et Christophe Galtier (OGC Nice), l’émir du Qatar aurait toujours pour ambition de confier les rênes du Paris SG à Zinedine Zidane. Et d’après le Mundo Deportivo, les deux parties se rapprocheraient sérieusement d’un accord.

Le média espagnol explique notamment que Zidane aurait fixé comme condition pour accepter la succession de Pochettino d’avoir la possibilité d’entraîner l'équipe de France dans le cas où Didier Deschamps quittait le banc des Bleus après la prochaine Coupe du Monde. Une double casquette d’entraîneur-sélectionneur que le propriétaire des Rouge et Bleu aurait accepté. Ce qui représenterait une avancée notable dans les négociations entre les deux parties. Une prochaine rencontre entre Zizou et les dirigeants du PSG pourrait permettre de finaliser l’affaire.

PSG Mercato : Réunion décisive entre le Paris SG et Zidane

D’après le journaliste Ramon Fuentes du quotidien Mundo Deportivo, après une première rencontre la semaine passée entre le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani et Zinedine Zidane, en marge de la finale de la Ligue des Champions à Paris, les deux hommes devraient à nouveau se retrouver ce mardi à Doha. Une rencontre à laquelle devraient participer Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Pour convaincre l’ancien coach du Real Madrid, le Paris SG lui proposait déjà d’émarger à 25 millions d’euros par an. Ce qui ferait de lui l’entraîneur le mieux payé du monde devant Diego Simeone et Pep Guardiola.

Affaire suivre donc…