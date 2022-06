PSG Mercato : Zidane débarque à Doha, Paris proche de l’exploit ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2022 à 11:55

PSG Mercato : Le Qatar continue de pousser ses pions avec Zinédine Zidane. En pleines discussions avec le Paris SG, le coach de 49 ans débarque à Doha.

PSG Mercato : Zidane va inaugurer une statue et rencontrer l’émir du Qatar

Après avoir damé le pion au Real Madrid en arrachant la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va-t-il réussir le gros coup Zinédine Zidane ? Déterminé à faire du technicien français le futur entraîneur de son écurie, l’émir du Qatar continue son pressing. Après une première réunion à Paris, en marge de la finale de la Ligue des Champions, les deux hommes devraient se retrouver ce mardi à Doha pour poursuivre leurs discussions. Et selon la presse espagnole, l’ancien coach du Real Madrid aurait atterri au Qatar ce lundi.

L’ancien meneur de jeu des Bleus est venu inaugurer une statue représentant son fameux coup de tête sur Marco Materazzi, en finale de la Coupe du Monde 2006. Retirée quelques jours à peine après son installation en 2013, la statue va de nouveau être exposée au sein d'un tout nouveau musée des sports à Doha. Si l’oeuvre de cinq mètres réalisée par le sculpteur algérien Adel Abdessemed avait choqué au départ, les choses semblent avoir évolué selon les propos de la responsable du musée qui va l’accueillir.

« Les sociétés évoluent. Cela prend du temps, les gens sont critiques au début, mais comprennent ensuite les choses et s'y habituent. Zidane est un grand ami du Qatar, et c'est un grand modèle dans tout le monde arabe. L'art est une affaire de goût », a expliqué, la directrice des Musées qataris Sheikha al-Mayassa al-Thani, soeur de l'émir du Qatar. Et cela tombe bien puisque le propriétaire du Paris SG, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, aurait prévu de rencontrer Zizou ce mardi afin de lui soumettre une nouvelle offre pour le convaincre de remplacer Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : Zinédine Zidane au Paris SG avec une double casquette

À en croire les informations recueillies par le journaliste Ramon Fuentes de La Onda Cero, les lignes pourraient bien bouger entre Zinédine Zidane et le Paris Saint-Germain puisque les hauts dignitaires du club parisien ne seraient pas contre le fait de le voir cumuler le poste d’entraîneur à celui de sélectionneur de l'Équipe de France si Didier Deschamps n’était pas reconduit après la Coupe du Monde 2022. S’il acceptait de s’engager avec le PSG, le Marseillais pourrait donc avoir une double casquette à l’avenir. Cette journée pourrait donc être décisive pour le Paris SG et Zinédine Zidane.