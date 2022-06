Bordeaux Mercato : Officiel, un énorme départ acté au FCGB !

Publié par ALEXIS le 07 juin 2022 à 13:01

Bordeaux Mercato : Comme il était prévisible, un cadre a officiellement quitté les Girondins ce mardi 7 juin, après la relégation du club en Ligue 2.

Bordeaux Mercato : Benoît Costil quitte officiellement le FCGB

En fin de contrat et en conflit avec les Utramarines, Benoît Costil ne jouera pas en Ligue 2 avec Bordeaux la saison prochaine, comme pressenti. Et pour cause, son contrat qui expire le 30 juin 2022 ne sera pas renouvelé. Une information officielle publiée par le FCGB sur son compte Twitter, ce mardi 7 juin.

Le gardien de but de 34 ans avait été écarté un temps du groupe professionnel après une altercation avec des supporters ultras du club. Il n’a d’ailleurs pas disputé les deux derniers matches de Ligue 1 de l’équipe de David Guion. La direction bordelaise avait pris la décision de ne plus faire confiance à Benoît Costil, en raison de tensions avec certains de ses coéquipiers et des dirigeants après des accusations de racisme, depuis la défaite contre le Montpellier HSC (0-2), le 20 mars.

Arrivé à Bordeaux en juillet 2017, en provenance du Stade Rennais, le portier Tricolore (1 sélection) était devenu un cadre au Château du Haillan. Il a disputé 182 matches sous le maillot Marine et Blanc et a porté le brassard de capitaine à 119 reprises. Le passage de Benoît Costil à Bordeaux se termine mal, car le club est relégué en Ligue 2, et les accusations de racisme de la part de supporters pèsent toujours sur lui à son départ.

Bordeaux Mercato : Où va rebondir le gardien de but Tricolore ?

Non conservé par Bordeaux au terme de son bail, Benoît Costil pourrait rebondir en Ligue 2 où il aurait une touche. Ses services intéresseraient en effet le SM Caen. La chaîne locale France Bleu Normandie a appris récemment que le club de Normandie est venu aux nouvelles sur la situation du dernier rempart des Girondins. Le Stade Malherbe de Caen est maintenant situé, car le joueur est officiellement libre de tout engagement.