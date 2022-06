OL Mercato : Une signature imminente, Pollersbeck poussé dehors

Publié par ALEXIS le 07 juin 2022 à 16:55

OL Mercato : L’Olympique Lyonnais prépare la prolongation d’un joueur clé de son effectif. En revanche, Pollersbeck est poussé vers la sortie.

OL Mercato : Anthony Lopes bientôt prolongé

On se souvient encore du gros coup de gueule d’Anthony Lopes à la fin de saison « très éprouvante et honteuse » de l’ OL. Le club rhodanien a fini à la 8e place de Ligue 1 et n’est qualifié dans aucune coupe d’Europe la saison prochaine. « On n'a jamais réussi à entrer dans nos objectifs. […] On s'est souvent cassé la gueule, voire tout le temps. Cette saison a été catastrophique sur tous les plans. […] Honte est un mot très fort, mais c'est ça quand même. C'est impardonnable », avait pesté le gardien de but dans L’Équipe.

Le portier de 31 ans est un cadre de l’Olympique Lyonnais, son club formateur et unique équipe depuis sa carrière professionnelle lancée en 2011. Son attachement au club rhodanien est donc profond. À un an de la fin de son contrat à Lyon, Anthony Lopes a justement reçu une offre pour prolonger. D’après les informations du quotidien sportif, un accord a même été trouvé entre les parties, sur la base d’un contrat de deux saisons supplémentaires. « Le gardien de but, qui va entrer dans sa dernière année de contrat, est presque tombé d'accord avec l' OL autour d'un contrat jusqu'en 2025 », a indiqué le média.

OL Mercato : Pollersbeck poussé vers la porte de sortie

Alors que la prolongation du dernier rempart des Gones est dans les tuyaux, le départ de Julian Pollersbeck (27 ans) est évoqué. En effet, les Lyonnais comptent désormais 5 gardiens de but après le recrutement de Rémy Riou en mai dernier, ajouté à Malcolm Barcola (23 ans) et Kayne Bonnevie (21 ans). Ces deux jeunes portiers ont fait des apparitions dans le groupe professionnel, tant en Ligue 1 qu'en Ligue Europa cette saison. « L' OL cherche une porte de sortie à Pollersbeck » d'après la source. Ce dernier est pourtant sous contrat à Lyon jusqu'en juin 2024.