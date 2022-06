OGC Nice Mercato : Après Favre, l'OGCN lorgne une star de Man City

Publié par Dylan le 07 juin 2022 à 16:31

OGC Nice Mercato : Le Gym cherche un potentiel successeur à Christophe Galtier et se lance dans une nouvelle piste après Lucien Favre et Marco Rose.

OGC Nice Mercato : Vincent Kompany bientôt sur le banc du Gym ?

Et si c'était lui ? L'ancien joueur de Manchester City, Vincent Kompany, a été sollicité par les Aiglons afin de devenir le nouvel entraîneur du club azuréen selon Sud info. Celui qui a pris sa retraite en 2020 dirige désormais l'équipe d'Anderlecht, où il a terminé sa carrière de footballeur professionnel. Cependant, Vincent Kompany n'a pas encore réussi à gagner le moindre trophée avec les Mauves.

L'international belge de 36 ans a raté une occasion en or de soulever un premier trophée avec Anderlecht cette saison. En effet, le RSCA s'était qualifié ppur la finale de la Coupe de Belgique, mais s'est incliné aux tirs aux buts face à la Gantoise (0-0, 4-3 t.a.b). Une déception qui est venue rajouter de l'huile sur le feu, puisque les Mauves étaient déjà assurés de ne pas remporter le titre de champion de Belgique lors du dernier exercice. Après avoir vécu cette période compliquée, Vincent Kompany pourrait donc relever un nouveau challenge, et pourquoi pas à Nice avec qui il disputerait la Ligue Europa Conférence.

OGC Nice Mercato : Le Gym pourrait être favori dans le dossier Kompany

Mais l'OGC Nice n'est pas le seul à pister l'ancien défenseur des Cityzens. Selon les médias locaux The Sun et The Bild, Burnley et le Borussia Mönchengladbach étaient très intéressés à l'idée de recruter l'actuel entraîneur du RSC Anderlecht. Heureusement pour les Aiglons, le club allemand n'est plus un concurrent dans le dossier puisque le 10e de Bundesliga a récemment trouvé son nouveau coach, Daniel Farke. De son côté, Burnley a terminé 18e de Premier League et n'a donc pu échapper à la relégation en deuxième division. Cela pourrait jouer en la faveur de l'OGC Nice, si le club azuréen venait à faire de Vincent Kompany sa priorité.

Selon RMC, l'OGCN a d'autres pistes en tête pour remplacer Christophe Galtier, qui n'a pas caché son envie de rejoindre le PSG récemment. Il y a quelques temps, le nom de Lucien Favre (ex-Dortmund) était évoqué, mais il n'y a pas eu de négociations en vue d'un contrat pour le moment. Nice aurait même jeté un œil au profil de Marco Rose, fraîchement débarqué du... Borussia Dortmund. Mais là encore, pas de grandes avancées. La liste des successeurs de Christophe Galtier pourrait donc encore s'allonger dans les prochaines semaines.