RC Lens Mercato : Officiel, un buteur polonais signe au RCL

RC Lens Mercato : Travaillant au renforcement de son équipe depuis la fin de la saison, le RCL tient sa première recrue. Elle est provenance de la MLS.

RC Lens Mercato : Adam Buksa débarque en renfort au RCL

A quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le RC Lens s’est offert un premier renfort, en attaque. Courtisé depuis plusieurs semaines, Adam Buksa va rejoindre le Racing Club pour la saison prochaine. Le transfert de ce dernier, en provenance de New England Revolution en Major League Soccer (MLS), est désormais bouclé. En attendant l’officialisation du transfert par le RC Lens, la franchise nord-américaine a annoncé le transfert de son buteur polonais, via son compte Twitter officiel, ce mardi. « New England Revolution a accepté de transférer Adam Buksa au le RC Lens. Il rejoindra officiellement le club à l'ouverture du mercato de Ligue 1 », a appris le club de MLS.

Selon le site spécialisé, Transfermarkt, la direction lensoise a déboursé de 9,09 M€ pour recruter Adam Buksa (26 ans), dont le contrat avec le club basé à Boston était encore valide jusqu’au 31 décembre 2022.

Buksa rejoint son compatriote Frankowski au RCL

Dix mois après le transfert de Przemyslaw Frankowski (22 sélections, 1 but), recruté en provenance de Chicago Fire, le RC Lens a réussi un nouveau coup également en MLS et avec un autre International polonais, Adam Buksa(8 sélections pour 5 buts). Entre 2014 et 2020, ce dernier a joué dans son pays natal avant son exil aux États-Unis. C’est donc la première fois que le natif de Cracovie va jouer dans un grand championnat européen. Et ses statistiques parlent pour lui. Cette saison, il a inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives en 13 matchs disputés. En deux ans et demi sous le maillot des Revs, l’avant-centre recruté par le RC Lens a marqué 35 buts, pour 7 passes décisives, en 73 matchs joués, toutes compétitions confondues. Frankowski (27 ans) a évidemment joué un rôle dans la venue de son compatriote à Lens.