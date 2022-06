OL Mercato : Officiel, Aulas et Ponsot bouclent un gros coup

Publié par ALEXIS le 07 juin 2022 à 22:25

OL Mercato : Comme annoncé, Anthony Lopes a prolongé son aventure à l’Olympique Lyonnais. L’information est maintenant officielle.

OL Mercato : Anthony Lopes prolongé jusqu’en 2025

Sans surprise, l’ OL a prolongé le contrat d’Anthony Lopes, mardi. Il a signé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025, car son contrat initial était valide jusqu’en juin 2023. Il a même la possibilité d’aller jusqu’en juin 2026. « L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son gardien de but, international portugais, Anthony Lopes pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025, plus une année en option », a pris le club rhodanien dans son communiqué officiel.

La direction lyonnaise s’est ensuite félicitée du prolongement de l’aventure du portier international portugais à Lyon. « Après le retour de Rémy Riou, l’ OL est ravi de pouvoir continuer l’aventure avec Anthony Lopes et se félicite de l’attachement de ses joueurs formés au club, désireux de porter haut et fort le projet lyonnais », s’est-elle réjouit.

Le mercato de l'Olympique Lyonnais lancé

Notons que le mercato de l’Olympique Lyonnais est lancé depuis mai. En plus de la signature de Riou, Vincent Ponsot (le directeur du football) a prolongé successivement les contrats de jeunes joueurs sur qui Peter Bosz compte pour bâtir sa nouvelle équipe : Castello Lukeba (défenseur de 19 ans) et Maxence Caqueret (milieu de terrain de 22 ans). Les pépites : Bradley Barcola (gardien de but de 19 ans) et Mohamed El Arouch (milieu de terrain de 18 ans) ont aussi été prolongés.

Une autre pépite issue de l'académie de l' OL, Rayan Cherki, est courtisée pour rempiler. Jean-Michel Aulas a confirmé une offre du club pour prolonger son contrat expirant en juin 2023. Lyon a offert aussi un premier contrat professionnel à Noam Bonnet (milieu de terrain de 20 ans) et Abdoulaye Ndiaye (défenseur central de 20 ans) fin mai dernier.