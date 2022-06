OM Mercato : La Juve ou le FC Nantes, Milik a fait son choix !

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2022 à 11:15

OM Mercato : Annoncé dans le viseur du FC Nantes et de la Juventus, Arkadiusz Milik a tranché pour son avenir à l’Olympique de Marseille.

Arkadiusz Milik a vécu une saison mitigée à l’Olympique de Marseille. Malgré ses 20 buts toutes compétitions confondues, l’avant-centre polonais n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli. L’entraîneur marseillais n’est pas vraiment un grand admirateur du buteur de 28 ans, il l’a régulièrement laissé sur le banc de touche, même lors de rendez-vous décisifs. Un traitement que le joueur n’a pas du tout apprécié.

En froid avec son entraîneur, Arkadiusz Milik pourrait alors profiter du mercato estival pour aller voir ailleurs. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Le FC Nantes et la Juventus voudraient profiter de cette situation d’incertitude pour le recruter dès l’ouverture du mercato estival. Mais il faut croire que ces courtisans ont tapé à la mauvaise porte, car Arkadiusz Milik n’a pas l’intention de quitter l’ OM. Dans des propos rapportés par La Provence, l’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam a réitéré son souhait de poursuivre son aventure à Marseille. « Je voudrais rester dans ce club, on a mutuellement beaucoup de choses à s'offrir », a-t-il expliqué à la presse polonaise.

OM Mercato : Marseille devra lever l’option d’achat d’Arkadiusz Milik

De son côté aussi, la direction de l’ OM ne compte pas perdre un tel atout offensif. L’Olympique de Marseille compte conserver son grand attaquant le plus longtemps possible. C’est en tout cas le souhait affiché par le président marseillais Pablo Longoria. Autant dire que l’avant-centre prêté par Naples est donc bien parti pour rester à Marseille. L’ OM devra en retour lever l’option d’achat de Milik, estimée à environ 12 millions d’euros, pour boucler son transfert de manière définitive.