OM Mercato : L'AS Roma devance Marseille pour un grand attaquant

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2022 à 14:15

OM Mercato : Dries Mertens, l’AS Roma passe devant Marseille

Dries Mertens arrive au terme de son aventure avec Naples. L’international belge est en fin de contrat avec le club napolitain et les discussions pour un renouvellement de son bail se sont refroidies ces dernières semaines. Et pour cause, l’avant-centre a des envies de départ très tenaces. À 35 ans, il souhaite relever un nouveau défi loin du Napoli. Par conséquent, Dries Mertens est libre de s’engager où il veut et sa situation contractuelle n’est pas passée inaperçue.

Meilleur buteur de l’histoire de Naples, le Diable Rouge est annoncé ces dernières heures dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Toujours à l’affût des opportunités du marché, la direction de l’ OM aurait déjà noué des contacts avec l'entourage de l'ancien joueur du PSV Eindhoven pour étudier la faisabilité de sa signature. Les dirigeants de l’ OM aimeraient l’associer à Arkadiusz Milik sur le front de l’attaque marseillaise pour la saison à venir. Mais les Olympiens risquent d’être déçus, en raison de l’intrusion fracassante de l’AS Rome dans ce dossier. Selon les informations du Corriere Dello Sport, c’est bien l'AS Roma qui est pole position pour s’offrir gratuitement les services de Dries Mertens. Contrairement à l’ OM, les négociations entamées entre les deux parties seraient en très bonne voie.

OM Mercato : Dries Mertens donne sa préférence à l'AS Roma

La source précise que Dries Mertens, dont le contrat à Naples expire le 30 juin prochain, serait très intéressé par l’idée d’évoluer sous les ordres de José Mourinho la saison prochaine. Il laisserait pour le moment le soin à ses représentants de s’occuper des pourparlers avec les Romains. Un accord entre les deux parties n’est donc pas à exclure. C'est pour cette raison que l’ OM paraît un peu distancé sur cette piste offensive. Si les Marseillais ont entamé les négociations avec le buteur légendaire de Naples, ils devront tout de même étudier d’autres alternatives en coulisses afin de parer à toute éventualité.