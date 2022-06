ASSE Mercato : Un premier départ officialisé en attaque

Publié par Ange A. le 09 juin 2022 à 08:35

ASSE Mercato : Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le départ d’Arnaud Nordin est acté. Il a confirmé qu’il quittait les Verts.

ASSE Mercato : Arnaud Nordin fait ses adieux à Saint-Étienne

Avec la descente de l’AS Saint-Étienne, une page va se tourner cet été. La saison terminée, plusieurs départs sont notamment attendus chez les Verts. Celui d’Arnaud Nordin était déjà quasi-acté. L’ailier formé à l’ ASSE vient de confirmer son départ de Saint-Étienne dans un message sur son compte Instagram. L’occasion pour lui de remercier le club ligérien, ses supporters et rendre hommage à William Gomis, ancien pensionnaire du centre de formation, décédé en 2018 des suites d’une fusillade.

« Après 9 ans passés au sein du club, après avoir tout connu : des joies, des peines des victoires, et des défaites, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J’aimerai remercier tous les entraîneurs, joueurs, dirigeants, salariés, bénévoles…et vous, les supporters, de m’avoir permis d'être où je suis aujourd’hui. L’ ASSE m’a fait grandir et a construit l’homme que je suis devenu […] Je tiens encore à vous remercier et j’espère que vous comprendrez qu’il est temps pour moi de prendre mon envol », a indiqué l’ailier de 23 ans.

Direction Montpellier pour Nordin

Sur le départ à l’AS Saint-Étienne, Arnaud Nordin va rejoindre le Montpellier Hérault SC. Un contrat de trois ans l’attendrait déjà au MHSC comme le révélait L’Équipe. Le club héraultais a besoin de renfort offensif après les flops Valère Germain (4 buts en 36 matchs) et Nicholas Gioacchini (3 passes décisives en 31 matchs), tous deux recrutés l’été dernier. Avec ses six réalisations et cinq passes décisives, le Martiniquais est le troisième Stéphanois le plus décisif cette saison. Ses performances n’ont pas laissé le MHSC de marbre. Au total, Arnaud Nordin compte 147 matchs avec les Verts pour 18 buts et 10 passes décisives.