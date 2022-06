Stade Rennais Mercato : Le SRFC vise un cadre du RC Strasbourg !

Publié par Thomas le 09 juin 2022 à 14:19

Stade Rennais Mercato : Avec le probable départ d'Aguerd, le SRFC aurait jeté son dévolu sur plusieurs défenseurs dont un cadre du RC Strasbourg.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais revient à la charge pour Djiku

Le mercato ouvre ses portes ce vendredi en France, l’occasion pour le Stade Rennais d’entamer un chantier important dans son effectif. Auteur d’une saison remarquée en Europe, le club breton devrait perdre plusieurs de ses pièces maîtresses cet été, victime de son succès. Après Jonas Martin, non prolongé à l’issue de son contrat, les Rouge et Noir s’apprêtent à faire ses adieux à Nayef Aguerd, à un pas de rallier West Ham en Premier League. Véritable satisfaction en charnière centrale sous Bruno Genesio, l’international marocain laissera un vide considérable dans la défense rennaise, de quoi pousser Florian Maurice et son staff à cibler plusieurs joueurs pour le remplacer.

Alors que les noms de Jason Denayer, également visé par l’ OM, ou encore Samuel Umtiti ont été évoqués, le SRFC aurait également jeté son dévolu sur une sensation de Ligue 1, auteur d’une saison pleine avec le RC Strasbourg. Comme le dévoile L’Équipe ce jeudi, le Stade Rennais viserait le Ghanéen Alexander Djiku cet été pour renforcer son axe défensif. Sous contrat jusqu’en 2023 au RCSA, l’ancien Caennais est également lorgné par le FC Séville. Déjà pisté la saison dernière par le board Rouge et Noir, Djiku devrait bel et bien quitter l’Alsace ces prochains mois pour s’offrir un nouveau défi, après 3 saisons à Strasbourg.

SRFC Mercato : L’année de l’explosion pour Loïc Badé ?

Auteur d’une saison décevante au SRFC, le défenseur central Loïc Badé devrait bénéficier de plus de temps de jeu avec le départ de Nayef Aguerd. Mis en concurrence avec le surprenant Warmed Omari, l’ancien joueur du RC Lens a peiné à s’imposer dans son nouveau club, laissant un goût amer à ses dirigeants qui l’avaient recruté pour près de 20 millions d’euros l’été dernier. Seulement, si le bilan de l’international espoir reste mitigé, le board breton semblerait prêt à lui accorder une seconde chance. Selon L’Équipe, si Loïc Badé décidait de rester au Stade Rennais cet été, le club ne recruterait alors pas davantage à ce poste, lui laissant ainsi l’opportunité de démontrer tout son potentiel.