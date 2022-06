AS Monaco Mercato : L'ASM s'apprête à perdre un grand attaquant !

Publié par Thomas G. le 10 juin 2022 à 11:04

AS Monaco Mercato : En confiance après avoir fini sur le podium la saison dernière, les Monégasques pourraient perdre un grand attaquant.

AS Monaco Mercato : Un premier départ bientôt acté à l'ASM

L’AS Monaco continue d’utiliser la politique qui a fait son succès ces dernières années, à savoir dénicher les meilleurs talents puis les faire progresser. Lorsque qu'un joueur prometteur est suffisamment aguerri, les Monégasques sont souvent obligés de vendre leur pépite. C’est notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni qui devrait s’engager avec le Real Madrid dans les prochains jours.

En parallèle de ce dossier qui anime le monde du football, l’AS Monaco devrait réaliser une vente supplémentaire. En effet, selon Gianluca Di Marzio, les Monégasques vont vendre Pietro Pellegri. Le jeune attaquant italien était prêté au Torino depuis janvier et le club italien a décidé de lever l’option d’achat. L’ASM devrait récupérer 6 millions d’euros grâce à cette transaction. Pietro Pellegri n’aura donc jamais réussi à s’imposer avec l’AS Monaco, l’attaquant de 22 ans avait été acheté 25 millions d’euros en 2018. À l’époque, le buteur italien était le plus jeune buteur de l’histoire de la Serie A et l’un des joueurs les plus prometteurs du football mondial. Son destin rappelle celui de Willem Geubbels qui lui aussi ne s’est pas imposé en Principauté.

AS Monaco Mercato : Andrea Belotti lié à Pietro Pellegri ?

Les avenirs d’Andrea Belotti et de Pietro Pellegri semblent liés, le capitaine du Torino pourrait rejoindre l'AS Monaco tandis que l’espoir italien pourrait s’engager à Turin. L’ASM est intéressé par le champion d’Europe de 29 ans qui est libre de tout contrat. Après avoir recruté de jeunes attaquants comme Willem Geubbels et Pietro Pellegri, les Monégasques privilégient l’expérience avec la piste Andrea Belotti. L’attaquant de la Squadra Azzurra pourrait venir suppléer Wissam Ben Yedder et Myron Boadu la saison prochaine. Dans une saison coupée en deux, la profondeur de l’effectif sera primordiale et l’AS Monaco en a conscience.