Barça Mercato : Un homme fort de Guardiola rêve de Barcelone !

Barça Mercato : De retour au premier plan en fin de saison, les Blaugranas pourraient recruter un cadre de Manchester City cet été.

Barça Mercato : Un transfert se prépare avec Manchester City

Après avoir bouclé la vente de certains joueurs, les Blaugranas pourraient réaliser de gros coup durant ce mercato estival. Le Barça garde un statut particulier dans le monde du football et le club continue d’être prestigieux. La particularité du FC Barcelone séduit toujours les meilleurs joueurs du monde, comme Robert Lewandowski qui privilégie l’offre du Barça au détriment des autres. Par ailleurs, l’un des anciens coéquipiers du buteur polonais est également ouvert à l’idée de porter un jour le maillot du FC Barcelone. Selon Bild, İlkay Gündoğan rêverait de rejoindre le Barça cet été. L’international allemand est en fin de contrat en 2023 avec Manchester City et les discussions pour une prolongation sont au point mort.

De plus, l’ancien milieu du Borussia Dortmund a vu son temps de jeu se réduire cette année avec l’arrivée de Jack Grealish. Le recrutement de l’international anglais a poussé Bernardo Silva au milieu de terrain et İlkay Gündoğan a été relégué sur le banc. Le natif de Gelsenkirchen n’est pas satisfait de la situation. À 31 ans, l’international allemand souhaiterait faire le grand saut et rejoindre son compatriote Marc-André Ter Stegen au Barça.

Barça Mercato : Une refonte du milieu cet été ?

Les Blaugranas vont reconstruire leur effectif cet été. Xavi étant arrivé en cours de saison, l’entraîneur espagnol n’a pas posé sa patte sur le recrutement. Néanmoins, le mercato estival offre la possibilité au club de recruter des joueurs capables d’évoluer sous les ordres de Xavi. Dans cette optique, l’entrejeu catalan va subir de nombreuses modifications. Franck Kessié devrait arriver, tandis que Frenkie de Jong pourrait partir. Le club pense à Bernardo Silva pour remplacer l’international néerlandais, mais le dossier s’annonce complexe en raison du montant demandé par les Skyblues. Le club anglais réclame 100 millions d’euros pour libérer l’ailier portugais.