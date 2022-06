OL Mercato : L'énorme annonce du clan Boateng sur son avenir

Publié par Ange A. le 11 juin 2022 à 00:45

OL Mercato : L’agent de Jérôme Boateng s’est exprimé sur son avenir au moment où son départ de l’Olympique Lyonnais est évoqué.

OL Mercato : Trabzonspor, l’énorme mise au point de l’agent de Boateng

L’Olympique Lyonnais a misé sur l’expérience de Jérôme Boateng l’été dernier. Libre de tout contrat, le défenseur central allemand a rejoint l’ OL après la fin de son bail au Bayern Munich. Mais sa première année à Lyon ne fera pas des émules. Décevant et souvent gêné par les pépins physiques, il a perdu sa place au profil de Castello Lukeba. Peter Bosz n’hésitant même pas à aligner le milieu Thiago Mendes en défense central aux côtés du Baby-Gone. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec Lyon, l’Allemand est annoncé sur le départ. Une signature de Boateng chez Trabzonspor, le champion de Turquie, est même évoquée. Une piste démentie par Tolga Dirican. « Jérôme a un contrat à Lyon et je n'ai parlé avec aucun club, en Turquie », a d’abord lancé le représentant de l’ancien Bavarois à Sky Sports.

Jérôme Boateng vers la sortie à Lyon ?

Pour l’agent du défenseur central allemand, son protégé prépare déjà le prochain exercice. Mais rien n’indique qu’il évoluera à l’Olympique Lyonnais. Pour Tolga Dirican, Jérôme Boateng souhaiterait partir relever d’autres challenges. De quoi envisager son départ de l’ OL durant cette fenêtre de transferts estivale. « Ses exigences envers lui-même et pour la prochaine saison sont très élevées. Il veut jouer pour des titres, comme cela doit être le cas pour un champion du monde et double vainqueur de la Ligue des champions. La saison dernière, il n’a pas eu de préparation car il a rejoint Lyon très tard [...] Nous ne voulons certainement pas répéter cela cette année. Jérôme travaille déjà de manière ciblée pour préparer la nouvelle saison », a précisé l’agent du champion du monde 2014.