LOSC Mercato : Gourvennec vers la sortie, son remplaçant arrive

LOSC Mercato : Le Lille OSC toucherait au bout pour la succession de Jocelyn Gourvennec, déjà annoncé sur le départ un an après sa venue.

Champion de France en titre, le Lille OSC a terminé la saison à la 10e place. Pire, le club nordiste n’a décroché aucun billet pour une Coupe d’Europe la saison prochaine. Au sortir de cette saison décevante, des changements sont attendus chez les Dogues. Si des départs et autres ventes sont annoncés, Jocelyn Gourvennec devrait également être remercié. Arrivé l’été dernier en remplacement de Christophe Galtier parti à Nice, le technicien de 50 ans ne devrait pas bénéficier d’une seconde chance. L’ancien coach de Guingamp devrait être remercié cet été après cette campagne en deçà des attentes. Le club nordiste serait même déjà proche de boucler la succession de Gourvennec selon les informations de Fabrizio Romano.

Lille proche d’un accord avec Paulo Foncesca

Le journaliste italien spécialiste du mercato assure que les discussions sont en bonne voie entre le Lille OSC et Paulo Foncesca. Le technicien portugais est libre depuis son départ de l’AS Roma il y a un an. Il a été remplacé par José Mourinho, vainqueur de la Ligue Europa Conference cette année avec les Giallorossi. D’après la source, les négociations entre le LOSC et le tacticien de 49 ans ont considérablement avancé. L’ancien coach de la Louve serait tenté par le challenge. « Il reste encore quelques détails à régler mais un accord est de plus en plus proche », fait savoir l’expert du mercato sur son compte Twitter.

En cas de signature à Lille, Paulo Foncesca connaîtrait son troisième championnat étranger. Après s’être fait un nom au Portugal, le technicien a effectué une pige en Ukraine du côté du Shakhtar Donetsk avant de poser ses valises en Italie à la Roma.