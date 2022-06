PSG Mercato : Énorme coup de froid dans le dossier Icardi

Publié par Ange A. le 11 juin 2022 à 07:10

PSG Mercato : Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ne rejoindra pas un surprenant prétendant cet été.

PSG Mercato : Nouvelle désillusion dans le dossier Icardi

Avec l’arrivée de Luis Campos, le Paris Saint-Germain espère se débarrasser de certains éléments devenus superflus. Les départs de Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi sont attendus cet été. Des ventes qui permettront non seulement au PSG de renflouer ses caisses mais également d’alléger sa masse salariale. Le départ de l’avant-centre argentin est d’autant plus attendu que le club de la capitale souhaite se trouver un véritable buteur. L’ancien intériste sort d’un nouvel exercice décevant avec seulement 5 buts inscrits en 30 apparitions. Recruté contre 50 millions d’euros en 2020, il sera bradé au vu de ses dernières saisons de galère à Paris. Ces dernières heures, un possible départ vers River Plate a été évoqué. Mais il n’en serait rien selon Fabrizio Romano.

Pas de retour au bercail en vue pour Icardi

Le spécialiste du mercato italien assure que Mauro Icardi est encore loin d’un retour au bercail. Le nom de l’attaquant du Paris Saint-Germain était associé à River Plate, qui s’intéresserait à son profil. Mais comme le confirme le spécialiste du mercato, l’intérêt ne serait pas réciproque. L’avant-centre de 29 ans souhaite poursuivre sa carrière sur le Vieux continent. Pas question à l’heure actuelle d’un retour au pays. Fabrizio Romano révèle ainsi qu’aucune négociation n’a donc été entamée entre Paris, le joueur et ses agents malgré les rumeurs.

River Plate recalé, reste maintenant à savoir où Mauro Icardi va tenter de se relancer au moment où son avenir est compromis à Paris. Un retour en Italie où il s’est révélé comme un serial buteur a longtemps été évoqué. Mais ses prétentions salariales ont surtout refroidis ses courtisans italiens. Ses émoluments annuels dans la capitale estimés 9 millions d’euros constituent un frein pour bon nombre de clubs intéressés par e buteur.