OM Mercato : Déjà un accord dans le dossier Mohamed Ali-Cho !

Publié par Ange A. le 12 juin 2022 à 10:30

OM Mercato : L’Olympique de Marseille pourrait renoncer à la piste menant à Mohamed-Ali Cho, annoncé proche d’un club espagnol.

OM Mercato : Mohamed-Ali Cho vers la Liga

En quête d’un nouvel attaquant, l’Olympique de Marseille s’intéresse à une pépite de Ligue 1. L’ OM courtise depuis de longs mois Mohamed-Ali Cho. Il ne reste plus qu’un an de contrat à l’attaquant de l’Angers SCO. Du haut de ses 18 ans, il vient de terminer la saison avec 4 réalisations et une passe décisive en 32 matchs de Ligue 1. Suffisant pour que Pablo Longoria veuille miser sur cette pépite d’avenir. Seulement, le crack angevin est sur le point d’être détourné du club phocéen par un rival de Liga. Pour Mundo Deportivo, il ne fait pas de doute que Mohamed-Ali Cho évoluera en Espagne la saison prochaine. La Real Sociedad serait mieux placée pour accueillir le jeune pousse tricolore, international U21.

Officialisation imminente pour Cho à la Real Sociedad ?

D’après le journal catalan, tout serait déjà bouclé pour le transfert de Mohamed-Ali Cho. La source annonce qu’un contrat de trois ans attendrait l’attaquant pisté par l’Olympique de Marseille au Pays basque. L’Angers SCO devrait empocher 12 millions d’euros de la part de la Real Sociedad pour le transfert de sa pépite. Laquelle pourrait découvrir l’Europe avec la formation espagnole, qualifiée pour la Ligue Europa la saison prochaine.

Largué dans ce dossier, l’OM aurait activé une nouvelle piste en Serie A. Marseille s’intéresserait désormais à Joao Pedro. Auteur de 13 réalisations et 4 passes décisives avec Cagliari, l’Italien s’apprête à changer d’air. Surtout que Cagliari a terminé 18e et est relégué en Serie B (D2 Italienne). Dans ce dossier, Pablo Longoria devra se méfier de la concurrence du Torino, Lyon ou encore de Lille. La valeur marchande de l’attaquant de 30 ans est estimée à 10 millions d’euros.