OM Mercato : Pablo Longoria proche d’un accord avec Axel Witsel ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2022 à 08:50

OM Mercato : Laissé libre par le Borussia Dortmund, Axel Witsel négocie avec Pablo Longoria. Et le milieu belge se rapproche de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria en tête dans le dossier Axel Witsel

Ça commence à sentir bon pour l'Olympique de Marseille sur la piste menant à Axel Witsel. À la recherche d’un nouveau challenge après l’annonce officielle de la fin de son histoire avec le Borussia Dortmund, le milieu de terrain de 33 ans veut continuer à évoluer dans un championnat compétitif jusqu'à l'Euro 2024. Pisté par deux clubs de Los Angeles, en MLS, le compatriote d’Eden Hazard donnerait sa priorité à l’Europe et à la Ligue des Champions.

Dimanche soir, le journaliste Ekrem Konur révèle ainsi que Witsel serait intéressé par le projet présenté par Pablo Longoria. Évoqué du côté du PSG ces dernières saisons, il y a une « forte probabilité que le Diable Rouge reste en Europe où l’OM part avec un temps d’avance sur ses concurrents », assure l’Insider turc. L’équipe de Jorge Sampaoli s’étant qualifiée directement pour la prochaine Ligue des Champions. Longoria attendrait désormais le feu vert des instances françaises avant d’entamer la dernière ligne droite de ce dossier.

OM Mercato : Axel Witsel premier gros renfort à Marseille ?

En quête d’un nouveau milieu de terrain capable de faire oublier les bons services de Boubacar Kamara, qui a rejoint librement Aston Villa il y a quelques semaines, Pablo Longoria tient peut être l’oiseau rare avec Axel Witsel. En négociations avec l’Olympique de Marseille depuis deux semaines, l’international belge, qui dispose d’au moins cinq offres, accorderait sa préférence au vice-champion de Ligue 1, même si « rien n’est signé », selon Ekrem Konur. Une tendance confirmée par Calciomercato qui ajoute que le président marseillais n’a plus qu'à trouver un accord financier avec le natif de Liège et à attendre le « OK » de la DNCG avant de boucler l’opération.

Affaire à suivre donc…