Stade Rennais Mercato : Le SRFC va prolonger son homme fort !

Publié par Thomas le 13 juin 2022 à 13:50

Stade Rennais Mercato : Alors que de nombreux départs sont attendus cet été, le SRFC devrait boucler la prolongation de son homme fort de la saison.

SRFC Mercato : Bruno Genesio va prolonger au Stade Rennais

Auteur d’une saison historique, le Stade Rennais doit beaucoup à son entraîneur, Bruno Genesio. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais est parvenu à insuffler une dynamique positive à un groupe marqué par un mercato 2021 entreprenant. Après le bilan plutôt positif de Julien Stéphan chez les Rouge et Noir, Bruno Genesio a instauré une philosophie de jeu très offensive, saluée au niveau international. Deuxième meilleure attaque du championnat derrière le PSG (82 buts), le SRFC a reçu une excellente nouvelle cette semaine, concernant son technicien français.

D’après L’Equipe, Bruno Genesio serait sur le point de parapher un nouveau contrat au Stade Rennais de 2 ou 3 ans. Pour rappel, le coach des Rouge et Noir est sous contrat jusqu’en 2023 au SRFC. « J’ai envie de prolonger, on est en discussion. Ma priorité est de continuer à Rennes pour plusieurs raisons », dévoilait il y a peu l’entraîneur de 55 ans.

« La première raison, c’est que je me sens très bien parce qu’on travaille chacun dans son domaine avec Florian Maurice, Olivier Cloarec et Nicolas Holveck. Chacun est à sa place, on travaille ensemble, parfois en désaccord, mais ça se passe toujours avec des discussions et du dialogue. C’est un confort pour un entraineur de travailler dans ces conditions-là. La deuxième raison, c’est que j’ai un groupe encore perfectible qui a fait une très bonne saison, et j’ai envie de l’accompagner pour faire encore mieux. La troisième raison, c’est que j’ai une relation privilégiée avec le propriétaire du club. »

SRFC Mercato : Une prolongation annonciatrice d’un grand mercato estival

Victime de son succès, le Stade Rennais pourrait connaître de nombreux départs importants cet été. Pour pallier à cela, Florian Maurice préparerait un mercato d’envergure, notamment au poste de défenseur. Avec le départ d’Aguerd, le SRFC penserait à plusieurs pointures à ce poste, comme Alexander Djiku du RC Strasbourg ou Abdou Diallo du PSG.

Au poste de latéral droit, le tonitruant Jonathan Clauss du RC Lens serait également entré dans le viseur du directeur sportif rennais. En attaque, le club breton dispose de plusieurs cibles jeunes et talentueuses, comme Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG au RC Lens, ou encore Moise Keane. De quoi annoncer un été brûlant au Stade Rennais.