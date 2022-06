PSG Mercato : Le Paris SG ne lâche pas une superstar du Barça

Publié par Thomas G. le 14 juin 2022 à 09:59

PSG Mercato : Annoncé battu sur le dossier, le Paris SG n'aurait pas dit son dernier mot pour recruter un grand talent du Barça.

PSG Mercato : Frenkie de Jong finalement proche du PSG ?

Focalisés sur le choix du futur entraîneur, les décideurs parisiens n’en oublient pas d’avancer sur le mercato. En parallèle du dossier Milan Skriniar, le PSG est toujours intéressé par l’international néerlandais du Barça, Frenkie de Jong. Le milieu de 25 ans est sur la sellette en Catalogne et le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés par son profil.

Manchester United était en pole position sur ce dossier et les Mancuniens avaient même transmis une offre au Barça. Néanmoins, les Red Devils ne jouent pas la Ligue des Champions l’an prochain, une condition obligatoire pour convaincre l’ancien prodige de l’Ajax. De plus, Frenkie de Jong a été interrogé sur un éventuel transfert à Manchester. Le Néerlandais a déclaré : « Passer des côtes de Catalogne au froid de Manchester ? Non je ne peux pas, je ne peux rien dire. »

Selon ESPN, le PSG pourrait profiter des réticences du milieu du Barça pour prendre l’avantage dans ce dossier. Le FC Barcelone veut vendre Frenkie de Jong pour renflouer les caisses du club et éviter que son salaire ne passe à 19 millions d’euros l’an prochain.

PSG Mercato : Frenkie de Jong, le sauveur du milieu parisien ?

Après l’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni, les Parisiens sont toujours en quête de renforts au milieu de terrain. Le dossier Paul Pogba semble être en mauvaise posture, l’international français se dirige tout droit vers un retour à la Juve. Le PSG pourrait donc se focaliser dans les prochains jours sur le recrutement de Frenkie de Jong qui se rapproche de plus en plus d’un départ du FC Barcelone. L’international hollandais apprécie la ville de Paris et souhaiterait évoluer aux côtés de Marco Verratti, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi.