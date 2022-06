FC Lorient Mercato : Deux signatures actées chez les Merlus

Publié par ALEXIS le 14 juin 2022 à 16:29

FC Lorient Mercato : Quatre jours après Junior Kroupi, le FCL a offert un premier contrat professionnel à deux autres joueurs issus de son académie.

FC Lorient Mercato : Lebas et Ehlinger passent pros

Le FC Lorient enchaîne les signatures en interne, en attendant de s’attaquer au dossier des nouvelles recrues. Après Bamo Meïté (défenseur central de 20 ans), Cheick Doumbia (latéral ou piston gauche de 17 ans) et Junior Kroupi (fils d'Élie Kroupi, une ancienne gloire des Merlus), le club breton a offert un premier contrat professionnel à deux autres pépites talentueuses et prometteuses de sa réserve. « Le FC Lorient est heureux de vous annoncer aujourd’hui les signatures d’un contrat professionnel de Brendan Lebas (21 ans) et d’Eddy Ehlinger (20 ans) », a informé le FCL dans un communiqué officiel.

Le milieu de terrain et le gardien de but, qui ont évolué avec la réserve en National 2 la saison dernière, ont signé chacun un contrat d’une année. Brendan Lebas et Eddy Ehlinger vont poursuivre leur progression au sein de l’équipe B lorientaise, avant de probablement intégrer le groupe de Christophe Pélissier. « Ils retrouveront les terrains de l’Espace FCL avec l’équipe réserve courant juillet », lors de la préparation estivale, selon la précision du club breton.

FC Lorient Mercato : Quelles recrues après Gédéon Kalulu ?

Promu en Ligue 1 en 2020, le FC Lorient a réussi à se maintenir dans l’élite pour la deuxième saison consécutive en terminant à la 16e place. Les Merlus ont flirté avec la relégation en Ligue 2 avant de finalement se sortir de la zone rouge. Et pour éviter de se retrouver dans le bas du tableau, dans la stressante course pour le maintien la saison prochaine, la direction renforce son équipe. Ainsi, Gédéon Kalulu (arrière latéral droit) a déposé ses valises dans le Morbihan, le 3 juin dernier. Il est en provenance de l’AC Ajaccio, club avec lequel il a pourtant été promu en Ligue 1. Il est pour l’instant la seule recrue estival. Néanmoins, le nom de Benoît Costil, qui a récemment quitté Bordeaux, circule à Lorient.

Des départs dans les tuyaux au FC Lorient

C’est plutôt dans le sens des départs que le mercato du FCL est animé. Impressionnant avec les Merlus, mais aussi avec l’Équipe de France Espoirs, Enzo Le Fée (22 ans) est courtisé par deux formations allemandes. Le club du président Loïc Féry est également harcelé pour son buteur nigérian Terem Moffi (23 ans) et le remuant ailier droit Armand Laurienté (23 ans). Ce dernier est visé par Burnley et Torino. Prêté à Kasimpasa (Turquie) la saison dernière, Umut Bozok a également attiré l'attention. Il intéresse de grands clubs turcs, mais aussi en Espagne et en Italie, selon L'Équipe.