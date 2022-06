Angers Mercato : Tout est presque réglé pour Mohamed-Ali Cho

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2022 à 03:10

Angers Mercato : Le club angevin est proche de finaliser le transfert de Mohamed-Ali Cho. Le jeune attaquant se rapproche de l’Espagne.

Angers Mercato : Un accord confirmé pour Mohamed-Ali Cho

Sous contrat jusqu'en 2023 avec Angers SCO, Mohamed-Ali Cho se rapproche de plus en plus de la porte de sortie. La direction du club angevin aimerait céder son jeune attaquant dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Cette décision a alors rapidement alerté ses prétendants un peu partout en Europe.

En quête de renfort offensif pour la saison à venir, l’Olympique de Marseille s’est rapidement positionné sur la piste menant à Mohamed-Ali Cho. Le club phocéen insiste toujours pour son transfert, tandis que le Real Betis tente de rattraper son retard dans ce dossier. Mais au final, c'est bien la Real Sociedad qui est proche de rafler la mise. Cette information révélée par Mundo Deportivo la semaine dernière vient d’être confirmée par Sky Sport. Le média italien assure en effet qu’il n’y a plus de doute, les dirigeants du club basque et leurs homologues angevins seraient tombés d’accord pour le transfert de Mohamed-Ali Cho à hauteur de 12 millions d’euros.

Angers Mercato : Marseille hors de course pour Mohamed-Ali Cho

Sauf un énorme rebondissement de dernière de minute, Mohamed-Ali Cho va donc s’engager en faveur de la Real Sociedad. Le club espagnol s’attèle désormais pour trouver un terrain d’entente avec le joueur afin de finaliser sa signature. Cette affaire semble même en très bonne voie, puisque l'international espoir tricolore serait également très intéressé par le projet basque. Les différentes parties seraient en train de régler en coulisse les derniers détails dans le but de finaliser ce deal. Ainsi, même si rien n’est officiel dans ce dossier, le jeune attaquant du SCO ne devrait pas rejoindre l’Olympique de Marseille cet été. Largué, l’ OM devra se tourner vers une autre piste offensive pour renforcer son attaque cet été.