PSG Mercato : Un cador italien est fixé pour un grand talent parisien

Publié par Thomas G. le 15 juin 2022 à 22:17

PSG Mercato : Souhaitant dégraisser l'effectif cet été, le Paris SG pourrait vendre un international argentin très convoité, lors du mercato estival.

PSG Mercato : Un deuxième Argentin sur le départ ?

Après le départ d’Angel Di Maria parti comme une légende au PSG, un deuxième Argentin pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Les Parisiens souhaiteraient vendre Leandro Paredes lors du mercato estival. L’international argentin dispose d’une belle cote sur le marché des transferts et de nombreux courtisans, dont la Juventus. Le club de la capitale est toujours en course pour recruter le champion du monde Paul Pogba et pour faciliter sa venue, le PSG pourrait vendre le milieu argentin à la Juve.

Selon Il Corriere dello Sport, le Paris Saint-Germain a fixé le prix de Leandro Paredes à 20 millions d’euros. Une somme assez basse au vue de l’investissement consenti par le PSG en 2019 (47 millions d’euros) qui s’explique par la situation contractuelle du milieu de l’Albiceleste. Son contrat expire dans un an et la Juventus pourrait ainsi en profiter pour enrôler un joueur qui connaît déjà la Serie A après son expérience à la Roma (2014-2017). Selon la presse italienne, l’entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri souhaiterait se séparer d’Arthur puis recruter Leandro Paredes pour l’associer à Manuel Locatelli et Paul Pogba.

PSG Mercato : Des complications pour le Paris SG ?

L’avenir de Leandro Paredes est loin d’être scellé, cependant le joueur pourrait compliquer les affaires de son club. Le milieu de 27 ans a déclaré lors d’une interview avec la presse argentine que son souhait était de rester au Paris Saint-Germain, la saison prochaine. Le natif de San Justo voudrait prolonger son contrat avec le Paris SG et attend de rencontrer la nouvelle direction.

Lors de cette rencontre, Antero Henrique et Luis Campos pourraient lui montrer la porte de sortie et précipiter son départ. Le PSG espère renflouer ses caisses et réduire sa masse salariale avec la vente d’un joueur qui a souvent déçu par son irrégularité.