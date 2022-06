Barça Mercato : C'est fait, le FC Barcelone signe un milieu offensif !

Publié par Thomas le 15 juin 2022 à 15:17

Barça Mercato : Toujours à la recherche de renforts jeunes et prometteurs, le FC Barcelone a officialisé ce jeudi une signature importante.

Barça Mercato : Pablo Torre débarque au FC Barcelone

Les signatures s’enchaînent au FC Barcelone. Après les signatures d’Andreas Christensen et Franck Kessié, les Blaugranas ont officialisé ce vendredi une nouvelle signature. Visé par le Real Madrid notamment, le milieu offensif Pablo Torre s’est engagé au Barça pour 4 saisons, soit jusqu’en juin 2026. Pépite de 19 ans formée au Racing Santander, le natif de Soto de la Marina en Espagne sort d’une saison pleine avec son club, disputant 32 rencontres pour 10 buts inscrits. Des performances monstres qui lui ont values les approches de beaucoup de clubs espagnols.

Pour s’attribuer les services de Torre, les dirigeants du FC Barcelone ont dû débourser pas moins de 25 millions d’euros avec bonus. Le milieu espagnol dispose désormais d’une clause libératoire de 100 millions d’euros. Dans le même temps, un accord avec le Racing a été convenu, pour que le club cantabre perçoive un million d’euros pour 10 rencontres disputées en professionnel par le joueur. Une superbe signature donc pour les Blaugranas qui souhaitent s’entourer de profils jeunes. Aux côtés de joyaux comme Pedri, Gavi, Nico ou Ansu Fati, Pablo Torre s’inscrit dans une volonté de rajeunissement de l’effectif, de quoi rassurer les supporters quant à l’avenir du club.

Le FC Barcelone ne lâche pas Lewandowski

Objectif numéro 1 du Barça pour la prochaine saison, le dossier Robert Lewandowski tarde toujours à se finaliser, et pour cause, le Bayern Munich se montre intransigeant financièrement pour lâcher sa star. Si l’international polonais a averti depuis plusieurs semaines sa direction qu'il ne souhaitait pas continuer en Bavière, l’opération reste en stand by. En grandes difficultés financières, le FC Barcelone n’a toutefois pas abandonné l’idée de recruter le joueur de 33 ans. D’après Sport, les Catalans ont fait une nouvelle offre pour Lewandowski, se portant à 32 millions d’euros et 5 millions d’euros en bonus. Une proposition qui pourrait faire flancher le Bayern.