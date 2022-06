PSG Mercato : RC Lens, le Paris SG tient le successeur d'Icardi

Publié par Thomas G. le 15 juin 2022 à 18:17

PSG Mercato : Auteur de prestations remarquées la saison dernière, un espoir parisien aurait décidé de revenir dans la capitale malgré les convoitises.

PSG Mercato : Une pépite parisienne sur le point de revenir

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, le retour d’Arnaud Kalimuendo se précise de jour en jour. Après sa deuxième année consécutive en prêt au RC Lens, l’attaquant de 20 ans a confirmé toutes les attentes placées en lui en inscrivant 12 buts en Ligue 1. Ces performances lui ont permis d’être nommé pour le Golden Boy 2022 et ont attiré de nombreuses écuries, dont l’OGC Nice et Nottingham Forest. L’international espoir a notamment refusé les approches du club fraîchement promu en Premier League.

Selon le journal, L’Équipe, Arnaud Kalimuendo souhaite s’imposer dans son club formateur la saison prochaine. L’attaquant estime que grâce à ses performances le PSG va lui accorder une place dans son effectif. La balle est désormais dans le camp des nouveaux dirigeants parisiens, qui pourraient en faire le successeur de Mauro Icardi, sur le départ.

À son retour de vacances, Arnaud Kalimuendo va s’entretenir avec Luis Campos et Antero Henrique pour décider de son avenir. Le Paris Saint-Germain sera attendu au tournant dans un contexte où de nombreux jeunes comme Ismaël Gharbi ou encore Xavi Simons sont en réflexion pour prolonger.

PSG Mercato : Une autre idée en tête pour la direction parisienne

Luis Campos a ciblé deux postes à renforcer en priorité, le directeur portugais souhaite recruter un défenseur et un attaquant. Le conseiller sportif négocie actuellement pour les signatures de Milan Skriniar et Gianluca Scamacca . Le PSG a formulé une offre de 35 millions d’euros pour le buteur italien et son club réclame 50 millions d’euros pour le céder. En cas d’accord entre les deux clubs, l’avenir d’Arnaud Kalimuendo au PSG pourrait être remis en question.

Le PSG pourrait alors décider de vendre l’international espoir français pour renflouer les caisses après l’éventuel investissement consenti pour Gianluca Scamacca. Le club de la capitale pourrait ainsi faire un choix entre Arnaud Kalimuendo et le buteur italien.