RC Lens Mercato : Le RCL proche d'un superbe coup en Angleterre

Publié par Thomas le 15 juin 2022 à 19:17

RC Lens Mercato : Dans l'optique de renforcer son poste de gardien, le RCL pourrait bientôt finaliser une signature importante.

RC Lens Mercato : Un gardien se rapproche des Sang et Or

Auteur d’une belle saison en championnat, le Racing Club de Lens attire de plus en plus de monde sur la sphère mercato. Incarné par un entraîneur ambitieux et des joueurs séduisants, le club artésien pourrait rafler de très jolis coups cet été, à commencer par le poste de gardien. Si Jean-Louis Leca a donné satisfaction à ses dirigeants cette saison, son âge avancé pousse les Sang et Or à étudier d’autres profils dans les buts. Alors que le RC Lens commençait à pister certains gardiens en Europe, son portier vénézuélien, Wuilker Faríñez, s’est subitement blessé en sélection, rendant la signature d’un gardien comme primordiale.

Et bonne nouvelle pour le RCL, un joueur serait à un pas de s’engager dans le Nord. D’après le Daily Mail, l’ancien gardien de l’ OM, Brice Samba, aurait choisi de rejoindre l’équipe de Franck Haise la saison prochaine, malgré un contrat courant jusqu’en 2023 à Nottingham Forest. Annoncé dans le viseur du FC Nantes par certains médias britanniques, le natif de Linzolo au Congo devrait bel et bien revenir en France, du côté des Sang et Or. La cellule de recrutement lensoise le suit depuis quelques semaines et aurait déjà entamé des contacts forts avec le joueur. Héros de la montée de Nottingham en Premier League, Brice Samba a vu son club recruter un top gardien pour le suppléer, preuve d’un départ inévitable cet été.

RC Lens Mercato : Officialisation en fin de semaine pour Samba ?

Malgré une saison en trombe chez les promus anglais, Brice Samba avait communiqué à ses dirigeants sa volonté de ne pas poursuivre au club, préférant être transféré vers une autre écurie. Face à cette demande, Nottingham a alors entamé des négociations avec Dean Henderson. D’après Fabrizio Romano, " Nottingham a entamé des discussions avec Manchester United pour signer Dean Henderson en prêt avec une option d’achat (autour des 25 millions d’euros) ". Une bonne nouvelle pour le RC Lens, qui attendait le feu vert de Nottingham Forest pour avancer sur le transfert de Brice Samba. De quoi entrevoir une officialisation proche du RCL, qui frapperait ainsi un très joli coup sur la sphère mercato en enrôlant l’un des meilleurs portiers de Championship.