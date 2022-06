OM Mercato : Gros coup de Longoria pour remplacer Kamara

Publié par Gary SLM le 15 juin 2022 à 06:30

Ce mercato estival, l’ OM pourrait signer un grand nom pour remplacer Boubacar Kamara. L’Équipe annonce des négociations entre Marseille et Axel Witsel.

OM Mercato : Longoria veut recruter Axel Witsel

Après la fin de la saison, Boubacar Kamara, dont le contrat venait de prendre fin, a annoncé son départ à Aston Villa. Alors que ses représentants avaient promis à la direction de l’ OM qu’il ne partirait pas libre de tout contrat, le minot formé au club a pris la poudre d’escampette sans se soucier du trou béant qu’il laisserait dans la défense de son club dit de cœur.

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, ne se laisse pas abattre par ce choix du footballeur. Le dirigeant olympien a activité plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant. Pour le quotidien L’Équipe, dans sa publication de mardi 14 juin à 22h, les radars du club Phocéens sont présentement fixés sur le Belge Axel Witsel. Le milieu de terrain défensif polyvalent appartenait encore au Borussia Dortmund la saison qui vient d’être clôturée.

Libre dès le 30 de ce mois de juin, il peut s’engager librement avec le club de son choix. Celui-ci pourrait bien être l’Olympique de Marseille, selon cette source. Le président de l’OM, désireux de renforcer son équipe sur chaque ligne, a jeté son dévolu sur Axel Witsel (33 ans). L’entraîneur marseillais Jorge Sampaoli souhaite en effet avoir une équipe avec des joueurs aguerris à la compétition, ce qui fait de la piste menant au Belge un véritable gros coup.

OM Mercato : Axel Witsel à Marseille dans les prochains jours ?

Le coach olympien, présentement en vacances en Amérique, souhaite disposer assez rapidement de l’équipe qu’il utilisera pour jouer la prochaine Uefa Ligue des champions. Pablo Longoria accélère donc ses dossiers pour obtenir la signature du Belge aux 121 sélections. Ses qualités techniques, physiques et sa polyvalence sont un atout majeur dont aura besoin l’Olympique de Marseille la saison prochaine.

Cette bonne affaire détectée depuis plusieurs mois par le président marseillais fait l’objet d’intenses négociations, selon cette source. L’OM négocie avec le joueur depuis déjà plusieurs semaines pour l’attirer sous son maillot. Le fait qu’il soit libre de tout contrat va obliger le club phocéen à lui proposer un énorme salaire pour rendre possible sa venue.

L’Atletico de Madrid, principal rival de Marseille

Sur ce dossier, l'Atletico de Madrid passerait pour le principal adversaire de l’équipe marseillaise, selon le média sportif. Même si Witsel est aussi courtisé aux États-Unis, en Turquie et en Allemagne, c’est le club espagnol qui serait la plus grande menace pour le rival du PSG. La décision du joueur passé par le Standard de Liège, Benfica Lisbonne, le Zénith Saint-Pétersbourg et Tianjin Tianhai FC pourrait tomber prochainement.

L’entraîneur Jorge Sampoli pourrait donc avoir le remplaçant tant souhaité de Boubacar Kamara avant le début de la préparation de la prochaine saison. Calciomercato, confirmait il y 48h une pole position de l'OM sur ce dossier. Selon cette source, le club phocéen était proche de s'offrir le joueur avec qui un accord était proche. La bonne nouvelle espéré par le public du stade Vélodrome pourrait donc tomber assez rapidement.