OM Mercato : C’est confirmé, Marseille proche de signer un milieu

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2022 à 13:47

OM Mercato : Déterminée à renforcer son entrejeu, la direction marseillaise a pris les choses en main pour s’offrir Axel Witsel. C’est le joueur lui-même qui l’évoque.

OM Mercato : Axel Witsel vend la mèche pour Marseille

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Axel Witsel n’a pas encore pris de décision finale pour sa future destination. Si l’Atlético Madrid est présenté comme l’un des sérieux candidats pour sa signature, l’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier. La direction de l’ OM a même pris les devants, en entamant des négociations concrètes pour s’offrir l’international belge. Des négociations confirmées par le principal concerné.

Interrogé sur son avenir par le média Les Sports+, Axel Witsel a en effet avoué qu’il était bel et bien en contact avec les dirigeants marseillais en vue d’un éventuel transfert. « L’OM ? Il y a des contacts, mais je ne peux pas en dire plus », a-t-il déclaré. Désormais, les deux parties discutent afin de trouver un terrain d’entente pour sa venue à Marseille.

OM Mercato : Axel Witsel pour remplacer Boubacar Kamara

Il convient de rappeler que le milieu de terrain du BVB 04 représente une cible abordable pour l’Olympique de Marseille. Il est libre de s’engager où il le souhaite dès cet été. Sa situation contractuelle est donc une aubaine pour l’ OM qui pourrait renforcer son entrejeu à moindre coût. Le joueur de 33 ans représenterait de ce fait une belle option pour le président olympien Pablo Longoria dans l’optique de combler le vide laissé par le départ de Boubacar Kamara.

Pour l’heure, la direction marseillaise tente de faire avancer ce dossier le plus rapidement possible. Reste à savoir si Axel Witsel acceptera de rejoindre l’ OM dans les jours à venir, tout reste encore possible. Néanmoins, l’Olympique Marseille devra se montrer très convaincant dans les négociations.