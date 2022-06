OM Mercato : Longoria proche de signer une pépite du Barça

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2022 à 11:40

OM Mercato : Après avoir récupéré Konrad de la Fuente il y a un an, Marseille compte récidiver cet été en recrutant une autre pépite du Barça.

OM Mercato : Marseille fonce sur Nico Gonzalez

L’axe Barcelone-Marseille pourrait se réchauffer cet été. Après l’arrivée de Konrad de la Fuente l’été dernier, une autre pépite du FC Barcelone est fortement pressentie pour poser ses valises à l’Olympique de Marseille. C’est en tout cas ce que révèle la presse catalane. Le média Sport explique en effet que le jeune milieu de terrain du Barça, Nico Gonzalez, est dans le collimateur des dirigeants marseillais. Ces derniers s’activent déjà en coulisse pour le recruter, sur instruction de Jorge Sampaoli.

L’entraîneur de l’OM se serait même déjà renseigné sur la disponibilité de Nico Gonzalez, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif barcelonais. Le jeune joueur fût l’une des belles révélations du Barça cette saison, comptabilisant 38 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. La direction de l’ OM aurait ainsi entamé les négociations avec le FC Barcelone afin de boucler sa signature le plus rapidement possible. Et les relations privilégiées entre le deux écuries pourraient grandement faciliter les tractations.

OM Mercato : Le Barça n'a pas encore tranché pour Nico Gonzalez

De son côté, le spécialise mercato Gerard Romero assurait récemment qu’un joueur du Barça devrait rejoindre l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. S’agirait-il finalement de Nico Gonzalez ? Pour l’heure, aucun accord n’a encore été signé dans ce dossier, car le club catalan n’a pas encore tranché pour l’avenir de son jeune crack. Ce dernier devrait d’ailleurs effectuer la présaison sous les ordres de Xavi. Cependant, l’arrivée prochaine d’un nouveau milieu de terrain devrait pousser la direction du FC Barcelone à se séparer de lui dès cet été. L’Olympique de Marseille reste donc toujours en embuscade pour sa signature.