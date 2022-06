Real Madrid Mercato : Prêté à la Fiorentina, un indésirable sur le retour

Publié par Dylan le 16 juin 2022 à 14:47

Real Madrid Mercato : Un latéral espagnol devrait revenir à la Casa Blanca, malgré le fait qu'il ne soit jamais imposé chez les Merengues.

Real Madrid Mercato : Alvaro Odriozola va faire son grand retour

Prêté cette saison à la Fiorentina, le latéral droit espagnol Alvaro Odriozola (26 ans) devrait être présent dans l'effectif madrilène la saison prochaine. L'ancien joueur de la Real Sociedad ne s'est jamais vraiment imposé à la Casa Blanca, mais va revenir afin d'apporter une solution de plus au poste d'arrière-droit. Le Real Madrid n'avait qu'un seul véritable latéral droit durant l'exercice 2021-2022, Dani Carvajal, et a dû compenser ses absences avec les moyens du bord. C'est Lucas Vazquez qui a dû le remplacer à plusieurs reprises, alors que ce n'est pas son poste habituel.

Arrivé pour 30 millions d'euros au Real Madrid en 2018, Alvaro Odriozola devrait donc arriver pour soulager le secteur défensif. D'autant qu'avec l'international espagnol, les Merengues n'auraient pas à dépenser d'argent pour s'adjuger les services d'un latéral droit. Jugé comme un très bon joueur à la Real Sociedad, Odriozola a toujours eu du mal à confirmer au Real, avec seulement 48 matchs disputés entre 2018 et 2021.

Real Madrid Mercato : Odriozola a retrouvé « son potentiel » à la Fio

Cette saison, le natif de Saint-Sébastien a enchaîné les bonnes prestations avec la Fiorentina, qui a pu retrouver des couleurs en Serie A. Avec 27 matches disputés sous les couleurs de la Viola, Odriozola a beaucoup plu en Italie, et a de nouveau ébloui de son talent, signant même un but et une passe décisive. Selon le média Goal, le latéral madrilène pourrait être retenu par la Fiorentina qui a terminé 7e de Serie A, soit son meilleur classement depuis la saison 2015-2016 (5e).

Mais le Real ne devrait pas laisser passer l'opportunité de reprendre un Odriozola de nouveau en forme. Les Merengues ont pour l'instant bien géré leur mercato, avec les arrivées d'Aurélien Tchouaméni (80M€) et d'Antonio Rüdiger (transfert libre), et ne voudraient pas faire d'erreur en vendant Odriozola à la Fiorentina. Le joueur de 26 ans a encore tout à prouver avec le Real, et il pourrait être l'une des révélations de la Casa Blanca la saison prochaine.