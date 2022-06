Stade Rennais Mercato : Revirement dans le dossier Aguerd au SRFC !

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 13:01

Stade Rennais Mercato : Alors qu'il s'apprête à finaliser son transfert vers West Ham, Nayef Aguerd pourrait finalement ne pas rejoindre Londres.

Stade Rennais Mercato : Les Saoudiens s’attaquent à Nayef Aguerd

Auteur d’une saison XXL avec le SRFC, le défenseur central marocain Nayef Aguerd va prochainement quitter la Bretagne, après deux ans chez les Rouge et Noir. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de Dijon avait informé Florian Maurice de sa volonté de changer d’air cet été. Courtisé par plusieurs écuries en Europe, le joueur de 26 ans a choisi de rejoindre le club de West Ham en Premier League avec qui il passe actuellement sa visite médicale. Seulement, si tout semblait réglé entre le club londonien et le Marocain, Nayef Aguerd se serait vu proposer un contrat de dernière minute par une autre écurie anglaise.

Comme le révèle Sky Sport ce jeudi, Nayef Aguerd a reçu une proposition importante de la part de Newcastle, club le plus riche de la planète depuis son rachat par le Fonds d’Investissement Saoudien. Désireux de parfaire leur axe défensif, les Magpies auraient jeté leur dévolu sur le défenseur du Stade Rennais, qui n’a toujours pas paraphé son nouveau contrat à West Ham.

Les derniers 11e de Premier League, qui prévoient un mercato dantesque cet été, pourraient faire flancher à la fois le joueur mais aussi le SRFC en proposant une somme supérieure aux 25 millions d’euros avancés par les Hammers. Une situation pour le moins délicate dans la mesure où Aguerd est attendu cet après-midi pour finaliser sa visite médicale à Londres pour par la suite parapher son contrat.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC va aussi perdre Hamari Traoré

Autre pilier de la défense rennaise cette saison, l’international malien Hamari Traoré ne devrait pas poursuivre l’aventure chez les Rouge et Noir. Courtisé par plusieurs clubs en Europe, dont le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort, le capitaine du Stade Rennais aurait décidé de quitter la Bretagne. Comme le révèle Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, le joueur de 30 ans étudie actuellement plusieurs offres et prend le temps de la décision. Son départ de Rennes serait " quasiment acté " selon la source qui précise que Traoré dispose de " l’embarras du choix " pour son futur. Pour le remplacer, Florian Maurice ciblerait Jonathan Clauss du RC Lens, également visé par l’ OM, l' OL et le PSG.