LOSC Mercato : Annoncé sur le départ, un buteur devrait rester !

Publié par Dylan le 16 juin 2022 à 14:10

LOSC Mercato : Malgré l'intêret de Valence, un buteur aurait choisi de rester à Lille, où il pourrait être la vedette en attaque la saison prochaine.

LOSC Mercato : Timothy Weah aurait choisi Lille

Selon les informations de Foot Mercato, le buteur américain Timothy Weah (22 ans) aurait fait le souhait de rester à Lille la saison prochaine. Si cela s'avère être vrai, ce serait une excellente nouvelle pour le club nordiste, qui devrait perdre Renato Sanches et Sven Botman d'ici peu de temps et qui a déjà essuyé le départ de son attaquant phare Burak Yilmaz. Weah était pisté par Valence et Southampton selon la même source.

Le LOSC n'a d'ailleurs aucune certitude concernant l'avenir de Jonathan David, l'autre buteur du champion de France 2021. Selon Sky Sports, trois écuries de Premier League se seraient renseignées sur la situation du joueur, mais le média anglais n'a pas révélé leur identité. Autrement dit, Lille pourrait subir un véritable changement de cycle la saison prochaine. Mais le club nordiste serait soulagé si Timothy Weah venait à rester. Auteur d'une saison plutôt aboutie avec 3 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres de Ligue 1, l'international américain (24 sélections) monte petit à petit en puissance à 22 ans.

Timothy Weah, porteur du LOSC la saison prochaine ?

Après une arrivée plus que discrète à Lille en 2019, où il a commencé par 3 petits matchs, Timothy Weah semble enfin exploiter son potentiel. Formé au PSG, le fils de George Weah pourrait porter le LOSC la saison prochaine et l'aider à retrouver sa place dans le top 3 de la Ligue 1. Pour rappel, le club nordiste a terminé son dernier exercice à la 10e place, malgré le statut de champion de France en titre. Lille s'est consolé avec un beau parcours en Ligue des Champions, qui s'est arrêté en huitièmes de finale face à Chelsea. Timothy Weah a terminé en fanfare sa troisième saison dans l'élite, avec 3 buts lors des deux derniers matchs de Ligue 1.

L'ancien Titi monte également en puissance avec sa sélection, avec qui il a notamment disputé 9 matchs des éliminatoires pour la Coupe du Monde avec un but inscrit. Désormais titulaire avec son pays, il pourrait faire partie des joueurs américains qui partiront au Qatar en décembre. Avec Weah, le LOSC pourrait donc faire un grand pas vers la résurrection, en attendant peut-être plusieurs recrues pour se renforcer davantage.