LOSC Mercato : La réaction de Gourvennec après son départ

Publié par Ange A. le 17 juin 2022 à 00:40

LOSC Mercato : Tout juste libéré de son contrat, Jocelyn Gourvennec s’est exprimé après l’annonce de son départ de Lille.

L’aventure n’aura duré qu’une saison entre le Lille OSC et Jocelyn Gourvennec. Au vu de la saison décevante du LOSC, champion de France en 2021, le départ de son entraîneur était inéluctable. Jeudi, le club nordiste a confirmé cette tendance. Dans un communiqué, le 10e de Ligue 1 a annoncé le départ de son coach. Arrivé l’été dernier en remplacement de Christophe Galtier parti à Nice (et annoncé au PSG cet été), le technicien de 50 ans quitte déjà Lille. L’histoire avait pourtant bien débuté lorsqu’il avait remporté le Trophée des champions en battant le Paris Saint-Germain. S’il s’est offert un certain sursis grâce à sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions, ses résultats en championnat n’ont fait que compromettre son avenir. Lequel va s’écrire loin du Nord. Dans un message sur les réseaux sociaux, le désormais ancien entraîneur lillois a adressé un message d’adieu.

Le message d’adieu de Gourvennec

Jocelyn Gourvennec n’a pas manqué de remémorer les moments historiques de sa seule saison avec le Lille OSC. Le successeur de Christophe Galtier garde surtout en mémoire ce sacre lors du Trophée des champions et la qualification pour les huitièmes de finale de la C1. Le LOSC a notamment terminé premier de sa poule devant le FC Séville ou encore Wolfsburg.

« Une page se tourne. Je tenais à remercier mon staff, l’ensemble des salariés du LOSC, sportifs et administratifs, ainsi que tous les joueurs. Un groupe engagé et soudé avec qui nous avons vécu ces moments si historiques pour le LOSC ! Le Trophée des Champions et ce magnifique parcours en Champions League ! Mes remerciements s’adressent également à tous les supporters qui m’ont soutenu tout au long de la saison. Avec toute mon amitié », a posté le technicien également passé par Guingamp sur son compte Twitter.