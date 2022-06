ASSE Mercato : Un revirement en vue pour une légende des Verts ?

Publié par Ange A. le 17 juin 2022 à 07:35

ASSE Mercato : Alors qu’une prolongation de Romain Hamouma est évoquée, son départ semble désormais envisagé suite à la relégation.

ASSE Mercato : Grosse inquiétude pour Romain Hamouma à Sainté

Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne va vivre un été particulièrement agité. Plusieurs départs sont en effet attendus durant cette période de transferts. Des cadres dont le capitaine Wahbi Khazri et Denis Bouanga suscitent l’intérêt d’autres écuries de Ligue 1. Également en fin de contrat, Romain Hamouma n’aurait pas encore tranché pour son avenir. Lequel pourrait continuer à s’écrire avec l’ ASSE. Laurent Batlles, le nouvel entraîneur des Verts, milite d’ailleurs pour la prolongation du contrat d’Hamouma, le meilleur buteur des Verts au 21e siècle. Seulement, le club ligérien ne serait pas à l’abri d’une surprise désagréable dans ce dossier en raison de certains facteurs.

Les Verts en danger pour Hamouma ?

Comme le note But Football, Romain Hamouma devrait accepter qu’il ne puisse plus prétendre à un temps de jeu considérable. Le média en ligne indique qu’il devra à nouveau se contenter d’un rôle de super sub. C’est d’ailleurs sous cette casquette qu’il a inscrit ses deux seuls buts de la saison. Avec la relégation du club, toujours dans l’attente de son nouveau propriétaire, l’attaquant stéphanois devrait recevoir une offre de prolongation « avec un salaire forcément revu à la baisse par rapport au précédent ». De quoi susciter jeter un froid sur sa nouvelle signature à l’ ASSE.

De même, Saint-Étienne devra se méfier de la concurrence. Un intérêt de l’AC Ajaccio pour Romain Hamouma a été dévoilé. Promu en Ligue 1, le club corse aurait déjà transmis une proposition au buteur de 35 ans. Lequel ne serait pas insensible à l’intérêt d’Ajaccio. L’attaquant stéphanois est donc en pleine réflexion sur son avenir. Il devrait annoncer sa décision avant le 27 juin, date officielle de reprise des entraînements de Saint-Étienne.