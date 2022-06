Montpellier HSC Mercato : Vente, Nicollin fait une importante annonce

Publié par ALEXIS le 17 juin 2022 à 16:20

Montpellier HSC Mercato : Laurent Nicollin a réagi à la rumeur de vente du MHSC. Il dément des propositions, mais n’écarte pas la cession du club un jour.

Montpellier HSC Mercato : Aucune proposition pour le rachat du MHSC

Alors que des clubs de Ligue 1 et Ligue 2, notamment l’ASSE, sont mis en vente, le Montpellier HSC s’est également retrouvé au cœur d'une rumeur de rachat. Lors de son passage sur le plateau du Super Moscato Show, Laurent Nicollin a nié toutes propositions pour racheter le MHSC. « On n’a jamais été approché par des investisseurs, donc pour le moment la question ne se pose pas », a-t-il démenti. « Puis, on est bien comme on est. On s’autosuffit donc tout va bien », a-t-il rassuré. Notons que la gestion du club basé au stade de la Mosson a été approuvée par la Comission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG, le 31 mai dernier. Les Montpelliérains ne sont donc pas en difficulté financière.

Laurent Nicollin n'écarte pas une mise en vente du MHSC

Néanmoins, le président du club Pailladin n’écarte pas l’idée d’une possible vente du club hérité de son père, l’emblématique Louis Nicollin. Il estime que si la nécessité de faire franchir un palier au club ou bien si les moyens investis pour son développement ne suffisent plus, il est possible que lui et son frère songent à céder le Montpellier HSC.

« C’est vrai qu’il peut y avoir le risque un jour de, pour franchir un palier, mettre de l’argent. Cela nous a déjà coûté l’année dernière 10 M€. Donc c’est vrai que ce n’est pas évident. On peut le faire une fois, mais on ne pourra pas le faire deux fois […]. Plus les années vont passer, plus ce sera dur. […] Un jour, il y aura des déceptions qui feront qu’on arrêtera », a prévenu le dirigeant du Montpellier HSC. Rappelons que le club héraultais avait été sacré champion de France en 2012. La saison dernière, la Paillade a fini à la 13e place de Ligue 1. Ces 10 dernières saisons, son meilleur classement a été un 6e rang à l’issue de l’exercice 2018-2019.