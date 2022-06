Stade Rennais Mercato : Officiel, un joli deal se précise au SRFC

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 17:29

Stade Rennais Mercato : Plus d’une dizaine de jours après l’ouverture officielle du marché des transferts, les lignes bougent enfin pour le SRFC.

Stade Rennais Mercato : Premier départ officialisé au SRFC

Patron de la défense du Stade Rennais, Nayef Aguerd va bel et bien quitter la Bretagne cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’international marocain a annoncé ce samedi son départ du SRFC. Dans un message publié sur sa page Twitter, le joueur de 26 ans a fait ses adieux au peuple rennais.

« Peuple rennais, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que j’ai disputé mon dernier match sous les couleurs rouges et noires à Lille. C’est une décision difficile tant j’ai passé des moments exceptionnels ici depuis mon arrivée au club en août 2020. Entre la découverte de la Ligue des Champions ensemble, la qualification en Conference League la saison dernière, celle à l’arraché en Europa League cette saison, les ambiances bouillantes au Roazhon Park contre le PSG, Lyon, Leicester et l’OM, je quitte le club gravé au fer rouge », écrit le protégé de Bruno Genesio dans un long message.

Selon plusieurs sources concordantes, Nayef Aguerd va prendre la direction de l’Angleterre sur la base d’un joli deal pour le club breton, même si le montant annoncé initialement a été nettement revu à la baisse.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC attend le chèque de West Ham pour Aguerd

Recruté pour 4 millions d’euros en provenance de Dijon en août 2020, Nayef Aguerd s’apprête ainsi à quitter le Stade Rennais. Annoncé avec insistance du côté de West Ham, le natif de Kénitra devrait bel et bien rejoindre la Premier League. Et si les Hammers n’ont pas encore officialisé leur accord avec le SRFC, le montant évoqué par le quotidien L’Équipe, c’est-à-dire 35 millions d’euros plus bonus, serait en réalité moins important que ça.

Selon la télévision marocaine 2M, Aguerd aurait déjà signé son contrat dans son nouveau club pour environ 20 millions de livres sterling, soit 23,3 millions d’euros. Une belle plus-value malgré tout pour les Rennais qui ont déboursé moins de 5 millions d’euros pour le recruter il y a deux ans. Sous les couleurs Rouge et Noir, Nayef Aguerd aura disputé 80 matchs toutes compétitions confondues (7 buts), dont 40 rencontres et 4 buts lors de la saison 2021-2022.