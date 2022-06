ASSE Mercato : Après Arnaud Nordin, un cadre vers le MHSC

Publié par Ange A. le 20 juin 2022 à 08:45

ASSE Mercato : Après Arnaud Nordin, un autre attaquant en fin de contrat à Saint-Étienne serait proche de signer au Montpellier Hérault.

ASSE Mercato : Le MHSC sur un nouveau coup à 0€

L’AS Saint-Étienne va évoluer en Ligue 2 avec un effectif assez remanié. Plusieurs départs sont attendus à l’ ASSE cet été. En fin de contrat, Arnaud Nordin a déjà acté son départ de Saint-Étienne, son club formateur. L’ailier va poursuivre sa carrière au Montpellier Hérault SC, 13e de Ligue 1 cette saison. Comme Nordin, un attaquant stéphanois pourrait poser ses valises au MHSC cet été. L’Équipe a récemment révélé un intérêt de Montpellier pour Wahbi Khazri. L’avant-centre ne souhaite pas évoluer en Ligue 2 et va quitter le club ligérien cet été. Selon 90Football, le club de l’Hérault toucherait au but pour la signature du Tunisien également en fin de contrat chez les Verts. Pour sa dernière saison à Sainté, l’attaquant de 31 ans a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive.

Wahbi Khazri à la relance à Montpellier ?

Selon la source, Wahbi Khazri a choisi de s’engager avec le Montpellier. L’international tunisien, dont le nom à un temps été associé à l’Olympique de Marseille, a repoussé des offres du Golfe pour poursuivre sa carrière en Ligue 1. En cas de signature, le MHSC serait son quatrième club de l’élite après Bastia, Bordeaux et Rennes. Laurent Nicollin a d’ailleurs lâché un important indice sur sa prochaine recrue. « J’espère 4/5 recrues. On en a signé 3, un autre devrait arriver la semaine prochaine et il y aura peut-être une petite surprise bientôt. Le joueur pour la semaine prochaine, c’est un bi-national », indiquait le président montpelliérain invité du Super Moscato Show.

Outre la piste Khazri, le MHSC ciblerait aussi Falaye Sacko, prêté à l’AS Saint-Étienne par le Vitoria Guimaraes. La piste menant à l’ancien parisien Serge Aurier serait aussi à l’étude selon les informations du Midi Libre. L’international ivoirien est en fin de contrat à Villarreal.