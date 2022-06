ASSE Mercato : Après Marseille, une autre piste en L1 pour Khazri

Publié par Thomas G. le 17 juin 2022 à 10:01

ASSE Mercato : En instance de départ après la descente de Saint-Etienne en Ligue 2, Wahbi Khazri pourrait finalement rester en France.

ASSE Mercato : Un nouveau prétendant pour Wahbi Khazri

Auteur de 10 buts cette saison avec l' ASSE, le capitaine de la sélection tunisienne, Wahbi Khazri, est très courtisé. À 31 ans, l’attaquant est en fin de contrat à la fin du mois avec l’AS Saint-Étienne et les clubs se bousculent pour l’accueillir. Des clubs de MLS et d’Arabie Saoudite sont venus aux renseignements, ainsi que des clubs de Ligue 1. L’ OM, l’OGC Nice et le LOSC sont actuellement en contact avec le numéro 10 stéphanois.

Selon Bertrand Queneutte, journaliste chez France Bleu Hérault, le Montpellier HSC est également très intéressé par le profil de Wahbi Khazri. L’international tunisien est une piste sérieuse pour le MHSC qui souhaite se renforcer en attaque. Le dossier de l'attaquant des Verts avait été relégué au second plan par les dirigeants montpelliérains en raison de ses exigences salariales. Cependant, la situation a changé et les Héraultais seraient désormais prêts à engager l’attaquant de l’ ASSE. La lutte s’intensifie pour la signature de Wahbi Khazri qui privilégie les offres européennes à l’heure actuelle. Le scénario le plus probable reste une signature en Ligue 1 pour l’attaquant stéphanois.

ASSE Mercato : Khazri déjà d’accord avec le Montpellier HSC ?

Après avoir fait signer Arnaud Nordin, libre, les Montpelliérains pourraient de nouveau jouer un sale tour à l’ ASSE. En effet, le président du MHSC était l’invité du Super Moscato Show et il a répondu à des questions sur le mercato des Héraultais.

Laurent Nicollin a déclaré : « J’espère 4/5 recrues. On en a signé 3, un autre devrait arriver la semaine prochaine et il y aura peut-être une petite surprise bientôt. Le joueur pour la semaine prochaine, c’est un bi-national. » Cette « surprise » pourrait bien être Wahbi Khazri qui est un joueur binational, actuellement en discussion avec Montpellier.