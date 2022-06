Stade Rennais Mercato : OL, un transfert se précise au RC Lens !

Publié par Thomas le 20 juin 2022 à 12:46

Stade Rennais Mercato : Pisté par le SRFC, le PSG, l'OM et l'OL, un cadre du RC Lens ne prolongera pas dans le Nord, annonçant un transfert cet été.

Stade Rennais Mercato : Le départ de Clauss acté cet été

Le mercato s’annonce déjà brûlant pour le SRFC qui devrait connaître du changement à plusieurs postes cet été. Auteurs d’une saison pleine en championnat, les Rouge et Noir pourraient voir prochainement plusieurs cadres faire leurs valises pour des tops clubs européens. Alors que Nayef Aguerd va s’engager ce lundi à West Ham, un autre patron de la défense est sur le point de quitter la Bretagne, le capitaine Hamari Traoré. L’international malien est courtisé par plusieurs clubs en Europe dont deux cadors allemands et aurait signifié à son board sa volonté de partir.

Un départ qui aurait poussé récemment Florian Maurice et son équipe à cibler plusieurs joueurs à ce poste, dont Jonathan Clauss du RC Lens. Véritable sensation cette saison chez les Sang et Or aux côtés de joueurs comme Cheick Doucouré ou Seko Fofana, le piston droit français éveille l’intérêt de plusieurs écuries en Ligue 1 dont l’ OM, l’ OL et le PSG.

Dans cette lutte acharnée, le Stade Rennais compte bien tirer son épingle du jeu, en proposant notamment un projet sportif de haut niveau pour l’international tricolore. Et bonne nouvelle pour les clubs intéressés, Jonathan Clauss ne prolongera pas au RCL et se rapproche d’un transfert inévitable cet été. D’après La Voix du Nord, le départ du défenseur lors du mercato serait scellé et un nouveau prétendant de taille menacerait le SRFC dans le dossier.

Stade Rennais Mercato : Un cador anglais menace le SRFC pour Clauss

En fin de contrat en juin 2023 au RC Lens, Jonathan Clauss va donc probablement quitter le Nord de la France cet été, pour que son club puisse empocher une belle liquidité. Si Rennes, Lyon, Marseille et le PSG font le forcing pour attirer le natif de Strasbourg, d’autres clubs européens semblent aussi bien placés sur le dossier.

Alors que l’Atlético Madrid semblait un temps tenir les devants pour enrôler le défenseur droit, un autre cador s’est immiscé dans l’opération, redistribuant toutes les cartes. La Voix du Nord dévoile en effet ce dimanche que Jonathan Clauss est entré dans la short list de Chelsea en Premier League. Le club de Thomas Tuchel le suit depuis un an et attendrait son arrivée pour officialiser le départ de César Azpilicueta, courtisé de son côté par le FC Barcelone.

RC Lens Mercato : Pour remplacer Clauss, le RCL vise un jeune du PSG

Face au départ probable de Jonathan Clauss, les Sang et Or commencent à prospecter partout en Europe pour renforcer le couloir droit de leur défense. D’après le média local, la direction du RCL aurait coché le nom d’un joueur du Paris Saint-Germain, prêté cette saison au Havre AC, Thierno Baldé. Le jeune latéral droit, formé au Paris SG, sort d’une saison pleine en Normandie, où il aura été titularisé 30 fois par Paul Le Guen. Sous contrat jusqu’en juin 2023 dans la capitale, le joueur de 20 ans pourrait coûter aux alentours des 2 millions d’euros à Lens.