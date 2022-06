RC Lens Mercato : Jonathan Clauss se rapproche d'un cador européen !

Publié par Thomas le 08 juin 2022 à 17:45

RC Lens Mercato : Courtisé par plusieurs grands clubs en Europe, Jonathan Clauss pourrait rallier cet été l'Atlético Madrid, qui en a fait sa priorité.

RC Lens Mercato : Jonathan Clauss confirme pour l’Atlético Madrid

Quid de l’avenir de Jonathan Clauss ? Sensation cette saison chez les Sang et Or, le latéral droit arrive à un tournant de sa carrière, où il pourrait prétendre à un top club européen. Auteur de 5 buts et 11 passes décisives cette saison en championnat, l’international français attire plusieurs clubs européens et pas des moindres. Marseille, Paris, Chelsea et l’Atlético Madrid ont notamment montré un intérêt plus ou moins fort pour le joueur de 29 ans. Seulement, si l’ OM semble bien déterminé à enrôler l’ancien joueur d’Avranches, une écurie semble tenir les devants sur le dossier, l’Atlético Madrid.

Impactés par le départ de Kieran Trippier l’hiver dernier, les Colchoneros ont pour objectif cet été d’enrôler un latéral droit de haut niveau, capable d’évoluer comme piston. Un profil qui colle parfaitement à Jonathan Clauss, qui a récemment évoqué son envie de disputer une coupe d’Europe. Un intérêt du club espagnol que le joueur lui-même a confirmé cette semaine au micro du Parisien. " J’ai eu un contact ", a déclaré le défenseur du RCL, avant de poursuivre : " Mais pas au point d’avoir pris ma décision. Il n’y a pas de papier sur la table. Ce sont des discussions qui continuent. " Un rapprochement confirmé par l’intéressé qui, selon plusieurs sources espagnoles, serait très tenté par un transfert à l'Atlético Madrid.

RC Lens Mercato : Fofana également proche d’un départ

Autre révélation du Racing Club de Lens, le milieu Seko Fofana semble se diriger vers un départ du Nord de la France cet été. Visé par plusieurs clubs en France comme l’ OM et l' OL, l’international ivoirien est entré dans la short list de Luis Campos au PSG, qui en ferait même une priorité après l’échec Aurélien Tchouaméni. L’ancien joueur de l’Udinese serait même enchanté à l’idée de rejoindre le club de la capitale, lui qui est originaire du 20e arrondissement, comme le dévoile Le Parisien. Un accord pourrait être trouvé entre le PSG et le RCL, qui demande de son côté un peu plus de 20 millions d’euros pour lâcher sa star.